Başak Haftalık Burç Yorumu / 27 Haziran – 3 Temmuz 2022
27 Haziran – 3 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yengeç yeniayı kariyerde fırsatları, kendinizi, fikirlerinizi ortaya koymanız açısından şanslar getirecektir. Plan ve projeleriniz adına harekete geçebilirsiniz.
Sosyal çevreniz hareketlenirken, yeni insanlarla tanışabilir, tanıştığınız kişilerden yardım ve fırsat alabilirsiniz. Ekip çalışmaları, topluluklar, gruplar, kalabalıklarla bağlantılar açısından destek görebilirsiniz. Arkadaşlarınızla davet, organizasyon, seyahat planları gündeme gelebilir. Duygusal konularda hareketli bir dönem.