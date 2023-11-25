Başak Haftalık Burç Yorumu / 27 Kasım-3 Aralık 2023

27 Kasım-3 Aralık 2023 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kariyer ve toplumsal statüyü ilgilendiren önemli bir dolunay. Kariyerinizde, çalışma sisteminizde, görev tanımınızda değişimler yaşanabilir. Ailevi sorumluluklar, ebeveynlerin sorumlulukları artabilir, iş ve kariyer hayatını dengeye oturtmanız gerekebilir.

İletişimde kimi zaman gerginlikler meydana gelebilir, ebeveynlerin sağlık konularıyla ilgilenmek söz konusu olabilir. Evlenmeye karar verebilir, siz ebeveyn olabilir, ilişkiyi ciddiyete taşıyabilir, partnerin ailesiyle ilgili gündemler öne çıkabilir. Sorunlu olan bir ilişki ya da evlilik bitebilir. Taşınabilir, yer değiştirebilir, mülk alım satımı, iş değişikliği gerçekleşebilir. İletişimde yanlış anlaşılmalara açık olacaksınız. Dikkatli olun. Harekete geçmek isteyebilirsiniz ancak şartlar yerinde olmayabilir. Sabırlı olun. Risk olsa da harekete geçmelisiniz. Zorlukların arkasına saklanmayın, değişime hazırlıklı olun.