Başak Haftalık Burç Yorumu / 28 Ağustos-3 Eylül 2023

28 Ağustos-3 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Sizin için önemli bir Dolunay. Özellikle ilk 10 gün evresinde doğanlar için tamamlayıcı ve bitişli etkiler gelebilir, tüm ilişkilerde sorumluluk sınavları mevcut. Bazı evlilikler ve birlikteliklerde ayrılık kararı verebilirsiniz.

Yönetici gezegeniniz Merkür retroya başladığı için hiçbir konuda ecele etmemeniz gerekiyor. Kafa karışıklığı, iletişim kazaları, dalgınlık ve hesap hataları meydana gelebilir. Zihinsel olarak yorulabilirsiniz. Kendinize ve başkalarına karşı bu dönem eleştirel yaklaşmayın. Satürn dolunayda aktif ve size hizmet etmeyen kişi ve konularla vedalaştırmaya hazır. Kimi ilişkiler ciddi bir yöne evrilebilir. Yarım kalmış işbirlikleri yeniden masaya oturulup devamı sağlanabilir. Kontrol dışı konular, sıklaşan rüyalar, aşırı duygusallık yaşanabilir.