Başak Haftalık Burç Yorumu / 28 Mart – 3 Nisan 2022
28 Mart – 3 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Maddi konular öne çıkarken, kredi başvurusu yapabilir, kaynaklarınızı değerlendirebilir, yeni bir yatırım kararı alabilirsiniz.
Gayrimenkul alım satım, ödemeler, miras, tazminat, vergi, sigorta, nafaka gibi alanlarda hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bütçenizi, gelir giderinizi doğru yönlendirmelisiniz. Kontrol dışı harcamalar, ani para çıkışları ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra yeni ortaklık girişimlerine, yeni bir birlikteliğe başlayabilirsiniz. Ani hareketlere dayalı kesiklere, düşmelere, çarpmalara karşı dikkat edin.