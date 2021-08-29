Başak Haftalık Burç Yorumu / 30 Ağustos – 5 Eylül 2021
30 Ağustos – 5 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
30 Ağustos itibariyle 6 Kasım’a kadar maddi koşullarınız, kazancınız, gelir gideriniz ön planda olacak.
Yeni kariyer girişimleri, görev değişimleri, zam, terfi, iş değişimleri gündeme gelebilir. Sizi hayatınızda neyin mutlu ettiğini sorgulayabilir, kazançlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Yeni yatırım kararları, mülk alım satımları, paranızı değerlendirme kararı alabilirsiniz. Kimileriniz için harcamalar artarken, kimileriniz bütçe planlamasına gidebilirsiniz.