Başak Haftalık Burç Yorumu / 30 Mayıs – 5 Haziran 2022

30 Mayıs – 5 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeni bir göreve başlayabilir, kariyerde yeni bir başlangıç yapabilir, görev değişimleri, yer değişimleri yaşayabilirsiniz. Fikir paylaşımları artabilir. İletişim, eğitim, sosyal medya, satış, pazarlama alanında birden fazla girişimlerde bulunabilirsiniz.

Yönetici gezegeniniz retroya devam ediyor. İmza atmak için 6 Haziran'ı bekleyin. Yurtdışı, yabancılar konusunda yenilikler, beklentilerinizin gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Akademik eğitimler adına yeni bir atılım yapabilirsiniz. Üstlerle, otorite figürlerinden destekler, aile içinde verilecek kararlar ve gelişmeler yaşanabilir. Mesleki bir eğitimi tamamlayabilirsiniz.