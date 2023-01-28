Başak Haftalık Burç Yorumu / 30 Ocak-5 Şubat 2023

30 Ocak-5 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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20 Şubat' a kadar devam edecek Venüs Balık yolculuğu sizi duygusal ilişkilerde daha romantik bir ruh haline sokabilir. Sorunlarınız varsa çözebilir, karşı tarafa empati duygusuyla yaklaşabilirsiniz.

Hislerinizi açık yüreklilikle dile getireceksiniz. Yalnızsanız yeni bir tanışma gerçekleşebilir, kimileri için de platonik duygular öne çıkabilir. Ortaklı işler, anlaşmalar, eşinizle ortak gelirler, eğitim, yurtdışı konularında yenilikler gündeme gelebilir. Sağlıkla ilgili konular öne çıkabilir. Tedavi ve şifa aynı anda gelebilir.