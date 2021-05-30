Başak Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Yönetici gezegeniniz Merkür 24 hazirana kadar retro hareketinde olacak. Kariyer konularında yenilik istiyorsanız beklemeye alın, yeni iş başlangıçları yapmayın, iş değiştirmeyin.

Bilgi hırsızlıklarına dikkat edin. Aynı şekilde yeni projeler ve imzalardan uzak durun. Üstlerinizle, yaşamınızdaki otorite konumundaki kişilerle iletişimde zorluklar, anlaşmazlıklar meydana gelebilir, sakin olun. Terfi, zam gibi beklentileriniz varsa gecikmeler yaşanabilir. Hayatınızda bazı bitişlere hazırlık yapabilirsiniz. Evlilik hayatınızda, ebeveynlerinizle ilişkilerde geçmiş sorunlar açılabilir, anlaşmazlıklara karşı sabırlı davranın.