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Başak Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Başak Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

31 Mayıs - 6 Haziran 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
30 Mayıs 2021
Başak Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Yönetici gezegeniniz Merkür 24 hazirana kadar retro hareketinde olacak. Kariyer konularında yenilik istiyorsanız beklemeye alın, yeni iş başlangıçları yapmayın, iş değiştirmeyin.

Bilgi hırsızlıklarına dikkat edin. Aynı şekilde yeni projeler ve imzalardan uzak durun. Üstlerinizle, yaşamınızdaki otorite konumundaki kişilerle iletişimde zorluklar, anlaşmazlıklar meydana gelebilir, sakin olun. Terfi, zam gibi beklentileriniz varsa gecikmeler yaşanabilir. Hayatınızda bazı bitişlere hazırlık yapabilirsiniz. Evlilik hayatınızda, ebeveynlerinizle ilişkilerde geçmiş sorunlar açılabilir, anlaşmazlıklara karşı sabırlı davranın.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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