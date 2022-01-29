Başak Haftalık Burç Yorumu / 31 Ocak – 6 Şubat 2022

31 Ocak – 6 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Meslek hayatınız, günlük düzeniniz ön planda olurken sorumluluklarınız artabilir.

Çalışma ortamınızda ya da çalışma koşullarınızda bazı kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. Beslenme şekliniziz değiştirebilir, spora başlayabilir, sağlığınızla ilgili bir sorun varsa tedaviden şifa görme gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Zararlı alışkanlıklarınız varsa bunlarla vedalaşmak ve yeni rutinler belirlemek için gökyüzü size imkânlar sunuyor.