Başak Haftalık Burç Yorumu / 4-10 Eylül 2023

4-10 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Ortaklıklar, birliktelikler, evlilikler sınavda. Bitişler ve ilişkide yeni kararlar verilebilir. Taşınabilir, yer değiştirebilir, yaşamınıza yeni bir yön çizmek için harekete geçebilir, çevrenizle fikir birlikleri yapabilirsiniz. Merkür retrosu burcunuzda devam ederken eleştiri ve iletişim aksaklıklarına karşı dikkatli olmalısınız.

Yeni iş birlikleri için görüşmeler yapabilir, sürpriz bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Geçmişten gelen konular ele alınmalı, değiştirmeniz gereken konular için çaba göstermelisiniz. Eylül sonuna doğru yeni planlarınızı devreye sokun. Venüs düz seyrine geçiyor, ruhsal olarak kendinizi daha iyi hissedebilir, yaşam pencerenizi, bakış açınızı değiştirebilir, seyahatlere çıkabilirsiniz. 16 Mayıs itibariyle başlayan ya da yarım kalmış konuları tamamlayabilir, yeniden ele alabilirsiniz.