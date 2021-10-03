Başak Haftalık Burç Yorumu / 4 Ekim – 10 Ekim 2021
4 Ekim – 10 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
6 Ekim Yeniayı parasal konuları öne çıkartırken, kariyere dair gerçekleştirmek istediğiniz planları erteletmek durumunda bırakabilir.
Kaynaklarınızı, gelir giderinizi sorgulayabilir, hakettiğinizin karşılığını almakla ilgili soru işaretleri yaşayabilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını almak isteyeceksiniz. Merkür retrosu devam ederken, yeni anlaşmalardan kaçınmalısınız. Kimilerinize iş başvurularından geri dönüşler, beklenilen para artışları, kimilerinin harcamalarında artışlar söz konusu olabilir.