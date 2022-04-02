Başak Haftalık Burç Yorumu / 4 Nisan – 10 Nisan 2022

4 Nisan – 10 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Koç Yeniayı etkileri devam ediyor. Gelir- gider dengesi, kaynaklar açısından bazı krizler meydana gelebilir ya da finansal belirsizlikler yaşanabilir.

Aile büyüklerinin sağlık, tedavi konuları ortaya çıkabilir. Harcamalar artabilir, beklenmedik giderler ortaya çıkabilir. Venüs Balık yolculuğu ilişkileri güzelleştirmek, sosyalleşmek, sorunlar varsa toparlamak adına güzel bir süreci önünüze getirebilir. İş ortaklıkları, hukuksal konularda bazı mücadeleler meydana gelebilir. İlişkiniz yoksa yeni flörtler başlayabilir.