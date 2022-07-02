Başak Haftalık Burç Yorumu / 4 Temmuz – 10 Temmuz 2022
4 Temmuz - 10 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mars Boğa burcu yolculuğu iş, statü değişikliği, yeni projeler ve kararları gündeme getirebilir. Tayin, atama, yer, şehir, sosyal çevre değişimleri yaşayabilirsiniz.
Yurtdışı konuları, akademik eğitimler, üniversite yerleşimi gibi gündemlerle meşgul olabilirsiniz. Ticari konular, satış, pazarlama alanında faaliyetler hız kazanabilir, reklam, tanıtım, sosyal medya alanında yeni planlara yoğunlaşabilirsiniz. Kariyerle ilgili beklediğiniz haberler gelebilir.