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Başak Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Başak Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

5 - 11 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
4 Nisan 2021
Başak Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Mükemmeliyetçi bir anne ve mükemmel olmak isteyen bir çocuğu anlatır.

Özellikle kız çocuklarının anneyle aynı dili konuşması zordur. Hassas, duygularını içinde yaşayan çocuklardır. Zekidir. Titizdir. Sorumluluk duyguları gelişmiştir ve görevlerini, ödevlerini sizi yormadan yerine getirir. Annenin kontrol duygusundan çoğunlukla bunalır. Burada annenin eleştiri dozuna çok dikkat etmesi gerekmektedir. İç dünyalarında huzursuz çocuklardır. Kaybetme korkuları fazladır. Kaygılı olabilir. Sakin ve prensiplidir. Düzeni sever. Anneyi zayıf, endişeli, takıntılı olarak nitelendirir, eleştirir ve gerekli özen gösterilmezse ilişkilerinde kuruntulu ve memnuniyetsizlikler yaşaması kaçınılmazdır. Görev çocuğudur.

Haftalık Burç Yorumları

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