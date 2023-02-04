Başak Haftalık Burç Yorumu / 6-12 Şubat 2023

6-12 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aslan Dolunayı manevi olarak sizi geliştiren, geri plana çeken, önemli farkındalık yaşatan etkileri karşınıza getirebilir. Gizli olan bazı konularla ilgili yüzleşmeler yaşayabilir, bazı dedikodularla karşılaşabilirsiniz.

Kariyerde iş temponuz artabilir, iş değişimi gerçekleştirebilir, çalışma şeklinizi değiştirebilirsiniz. Yeni bir düzene geçecek ya da bunu planlayacaksınız. Zararlı alışkanlığınız varsa bırakabilir, sağlığınızla ilgili şifa bulabilir, tedavi yoluna gidebilirsiniz. Terapi ve ruhsal çalışmalardan yarar görebilirsiniz. Bedeninizi dinlendirin, düşüncelerinizi pozitife yönlendirin.