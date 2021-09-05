Başak Haftalık Burç Yorumu / 6 Eylül – 12 Eylül 2021

6 Eylül – 12 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay burcunuzda. Yaşamınızda her anlamda sürpriz değişimler içeren yeni kararlar söz konusu olabilir.

Uranüs size ikili ilişkilerde düzenlemeler, evlilik ve yeni birliktelik kararları, var olan ilişkiyi gözden geçirip sorunları çözmek adına yeni adımlara itebilir. Maddi konularda kazanç ve harcamalar dengesini sağlamanız gerekebilir. Seyahat kararı, yurtdışı bağlantılı işler, yurtdışı eğitim, ticaret ve medya alanında yenilikler söz konusu olabilir.