Başak Haftalık Burç Yorumu / 6 Haziran – 12 Haziran 2022
6 Haziran – 12 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Motivasyonunuz yükseliyor. Yurtdışı bağlantılı konularınız varsa güzel gelişmeler yaşanabilir, güzel haberler gelebilir. Sınavlar, eğitimler, akademik konularda başarı sağlayabilirsiniz.
Ailevi konular, aile üyelerinizin sağlığı, kardeşlerinizle ilgili gündemlerle karşılaşabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Merkür'ün geri hareketini bitirmesi ortak gelir kaynaklarınızı arttırabilir, gelirde sürpriz yükseliş getirebilir, bununla birlikte masraflarınızı arttırabilir. Seyahat ve yolculuk kararı alabilirsiniz.