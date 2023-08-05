Başak Haftalık Burç Yorumu / 7-13 Ağustos 2023
7-13 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ağustos, geçmiş tecrübelerden ders çıkardığınız, hayatı sorguladığınız, eksikleri belirlediğiniz bir dönemi devam ettiriyor. İçsel sorgulamalar yapacaksanız. Ruhsal ve bedensel olarak sağlık sorunlarına zaman ayırabilir, kontrolleri yaptırabilir, bir tedaviyi tamamlayabilir ya da başlangıcı için adım atabilirsiniz.
Zaman zaman kuruntulu olabilir, kalp, mide, dolaşım sistemiyle ilgili rahatsızlıklar yaşanabilir. Terapi almak isteyebilir, geçmiş konular gündeme gelebilir, geçmiş insanları karşınıza gelebilir. Gizli işler ortaya dökülebilir, yüzleşmeler yaşanabilir. Yeni iş başlangıcı düşünüyorsanız Eylül ortasından sonra ele almak daha yerinde olacaktır. Günlük düzeni yenileyebilir, beslenmeye özen gösterebilirsiniz. Finansal alanda gecikmeler yaşanabilir.