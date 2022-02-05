Başak Haftalık Burç Yorumu / 7 Şubat – 13 Şubat 2022

7 Şubat – 13 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Gökyüzü iş ve çalışma hayatınız, çalışma ortamınıza dair yenilikler vadediyor. Yeni bir işe başlayabilir, kariyerde yeni sorumluluklar gündeme gelebilir, bazılarınız görev baskısı hissedebilir.

Günlük işleriniz konusunda yorulabilirsiniz. Sağlıkta kontroller, ertelediğiniz sağlık sorunlarıyla ilgili gündem ve tedavilere başlayabilirsiniz. Aşk hayatınızda yeni başlangıçlar, yeni tanışmalar yaşanabilir. Çocuklarınızla ilgili yoğun bir dönem. Onlara dair güzel haberler, eğitimleri ve yaşamları öne çıkacaktır. Yeteneklerinizden para kazanabilirsiniz.