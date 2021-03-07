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Başak Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Mart 2021

Başak Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Mart 2021

8-14 Mart 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
7 Mart 2021
Başak Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Mart 2021

İkili ilişkiler, ortaklıklar anlamında yeni başlangıçlar hayatınıza gelebilir. Yeni duygusal birliktelikler, ya da süregelen birlikteliklerde romantik paylaşımlar ortaya çıkabilir.

Kimileri için de ilişkiler adına gökyüzü kandırılma ve kendini kandırma fazla fedakârlık durumlarına karşı uyarıyor. Problemleri çözme adına şefkat enerjisi etrafınızı sarmalayacaktır. Karşıt burcunuzda meydana gelen Neptün etkileşimi enerjinizde bir düşüş meydana getirebilir. Hayal kırıklıklarını önlemek adına tüm ilişki, anlaşma ve sözleşme konularına temkinli yaklaşın.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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