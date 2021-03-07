Başak Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Mart 2021

İkili ilişkiler, ortaklıklar anlamında yeni başlangıçlar hayatınıza gelebilir. Yeni duygusal birliktelikler, ya da süregelen birlikteliklerde romantik paylaşımlar ortaya çıkabilir.

Kimileri için de ilişkiler adına gökyüzü kandırılma ve kendini kandırma fazla fedakârlık durumlarına karşı uyarıyor. Problemleri çözme adına şefkat enerjisi etrafınızı sarmalayacaktır. Karşıt burcunuzda meydana gelen Neptün etkileşimi enerjinizde bir düşüş meydana getirebilir. Hayal kırıklıklarını önlemek adına tüm ilişki, anlaşma ve sözleşme konularına temkinli yaklaşın.