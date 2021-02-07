Başak Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

Meslek hayatınızla, genel sağlığınızla ilgili gündemler mercek altında.

Gezegeniniz Merkür retro olduğundan rutinlerinizde, genel düzeninizde gecikmeler yaşanabilir. İş hayatınızda, planlarınızda aksamalar olabilir. Bununla birlikte Yeniay meslek hayatınızda yeni projeleri, yeni fikir ve planları gündeme getirecektir. İş birlikleri yapmak isteyebilirsiniz. Hazırlanın ve 21 Şubat sonrasını bekleyin. Teknolojik aletlerde bozulmalara açık bir dönem, önemli bilgilerinizi yedekleyin. Diyete başlama kararı alabilirsiniz.