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Başak Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

Başak Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

8-14 Şubat 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
7 Şubat 2021
Başak Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

Meslek hayatınızla, genel sağlığınızla ilgili gündemler mercek altında.

Gezegeniniz Merkür retro olduğundan rutinlerinizde, genel düzeninizde gecikmeler yaşanabilir. İş hayatınızda, planlarınızda aksamalar olabilir. Bununla birlikte Yeniay meslek hayatınızda yeni projeleri, yeni fikir ve planları gündeme getirecektir. İş birlikleri yapmak isteyebilirsiniz. Hazırlanın ve 21 Şubat sonrasını bekleyin. Teknolojik aletlerde bozulmalara açık bir dönem, önemli bilgilerinizi yedekleyin. Diyete başlama kararı alabilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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