Başak Haftalık Burç Yorumu / 9 Mayıs – 15 Mayıs 2022

9 Mayıs – 15 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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11 Mayıs- 28 Ekim arasında kısa bir seyahat gerçekleştirecek Jüpiter, kimi ikili ilişkilerdeki sorunları çözebilir, kimi ilişkilerde sorunları büyütebilir.

Eşinizin kaynaklarında artış, ortaklık kararı, ya da ailenizden maddi konularda destek görebilirsiniz. Ortaklı işlerden yarar sağlanabilir. Nafaka, miras, vergi borcu yapılandırması, banka ödemeleri, borç tahsilleri gibi tüm finansal konular bu tarihlerde gündeme gelebilir. Kredi çekmek isteyebilirsiniz. Sağlıkla ilgili operasyon, ameliyat gibi konular öne çıkabilir.