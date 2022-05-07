Abone Ol

Başak Haftalık Burç Yorumu / 9 Mayıs – 15 Mayıs 2022

9 Mayıs – 15 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Başak Haftalık Burç Yorumu / 9 Mayıs – 15 Mayıs 2022

11 Mayıs- 28 Ekim arasında kısa bir seyahat gerçekleştirecek Jüpiter, kimi ikili ilişkilerdeki sorunları çözebilir, kimi ilişkilerde sorunları büyütebilir.

Eşinizin kaynaklarında artış, ortaklık kararı, ya da ailenizden maddi konularda destek görebilirsiniz. Ortaklı işlerden yarar sağlanabilir. Nafaka, miras, vergi borcu yapılandırması, banka ödemeleri, borç tahsilleri gibi tüm finansal konular bu tarihlerde gündeme gelebilir. Kredi çekmek isteyebilirsiniz. Sağlıkla ilgili operasyon, ameliyat gibi konular öne çıkabilir.

11 Mayıs - 28 Ekim Jüpiter Koç burcunda: Yeni maceralara hazır mısın? İlginizi Çekebilir 11 Mayıs - 28 Ekim Jüpiter Koç burcunda: Yeni maceralara hazır mısın?