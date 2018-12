Başak burcunu 2019’da neler bekliyor?

2019 senesinde Başak burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2019 senesini yazdı.

OCAK

Yılın ilk gününde Mars Koç burcuna geçiş yapıyor ve 14 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. 8. evinizde ilerleyecek olan Mars, gücünüzü, motivasyonunuzu para, para kazanmak, finans, bütçe konuları üzerine yoğunlaştıracak. Hayatınızın stres ve mücadele sonucunda zafer kazanacağınız alan para ile alakalı konular olacağına işaret etmekte. Bu dönemde bankacınızla, muhasebecinizle, vergi memurları ile lütfen kavga etmeyin, sakin bir şekilde olası sorunları çözmeye çalışın. Her şekilde bu güçlü mars etkisi ile her türlü krizin ve sorunun üstesinden çok rahat bir şekilde gelebileceksiniz.

5 Ocak’ta ise Merkür Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 23 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Yalnız olan başaklar 23 Ocak tarihine kadar olan süreçte biraz zihinsel flörtöz olabilirler. İlişkisi olanlar olası sorunları konuşarak çok daha rahat bir şekilde çözebilirler. Çocukları olanlar, onları karşılarına alıp doğru ve yanlış kavramları üzerine önemli konuşmalar yapabilirler. Zihnen yaratıcı olacağınız, hobilerinize daha çok yöneleceğiniz, hayattan daha keyif alabileceğiniz, keyifli sohbetler yapabileceğiniz zamanlar. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. 5. aşk evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma ile eğer ki hayatınızda biri yok ise aşk kapınızı aralık bırakmanızda fayda var. Bu tutulma zamanı eğer hayatınızda biri var ise flört olarak onunla ilişkinizi ciddi bir boyuta sevgili olma yoluna taşıyıp taşımayacağınıza karar verebilirsiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz. 7 Ocak itibari ile Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor ve 4 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, aile içi ilişkiler, tadilat gibi konularda Venüs'ten destek almaya başlıyorsunuz. Evinizi güzelleştirmek, dekore etmek, boya, badana gibi işlere girişmek için uygun zamanlar. Aile içi olası sorunlar için de abartılı davranışlar ve tepkilere mahal verilmediği takdirde barış ortamı yaratılabilecektir. Belki de bu Venüs döneminde yeni bir geçiş planları yapıp uygulamaya koyabilirsiniz.

20 Ocak’ta ise Güneş artık Kova burcuna geçiş yapıyor ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık dönemde odaklanacağınız, hayatınızın merkezinde olacak olan konular; çalışma ortamı, sağlığınız, günlük rutin işlerinizle ilgili olacaktır. Bu bir aylık süreçte mesela check uptan geçebilirsiniz, diyetisyenle veya bir spor hocası ile görüşebilir profesyonel destek alabilirsiniz. Bu bir aylık süreçte iş görüşmelerine gidebilirsiniz. Yeni iş projeleri gündeme gelebilir. Günlük yapmanız gereken aksattığınız, kulak arkası ettiğiniz işlerle daha yakından ilgilenebileceksiniz. Kişisel bakım ve sağlığınıza önem vermeniz gereken bir dönemdir bu. Spor, diyet, kişisel gelişim..vb konularda profesyonel destekler alabilirsiniz. Keza bu bir aylık süreçte bir check-up tan geçmek pekte fena fikir değil açıkçası. Biraz tansiyonunuz hassaslaşabilir bu süreçte. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular sağlık, bilinçaltı, korkular, psikoloji, rüyalar, ruhsal konular, arkanızdan dönen işler, kontrol edemediğiniz konular, yalnızlık, yaratıcılık, sırlar üzerine olacaktır. Öncelikle sağlıkla ilgili devam eden bir tedaviniz var ise tedavi yönteminde veya gittiğiniz hastanede değişikliğe gidebilirsiniz. Ya da bir süredir devam eden bir sağlık durumunuz var ise, bu hafta artık sona erebilir. Tutulma sürecinde farkında olmadan etrafınızda ki bir çok insanın sırrına ortak olabilir, gizli kalmış konular duyabilirsiniz. Bu dönem biraz kendinizle kalabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Özellikle para kazanmakla ilgili ilginç fikirler, yöntemler geliştirebilirsiniz. Tutulma haftasında içe dönme, ruhsal egzersizler yapma, psikolojik olarak terapi alma dönemi olacak. Fikirlerinizi çok rahat bir şekilde paraya dönüştürebileceksiniz.

24 Ocak’ta ise Merkür Kova burcuna geçiş yapacak ve 10 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bilgi alışverişi, iletişim yoğunluğu, sözleşme, imza gerektiren konular hayatınızda; çalışma ortamı, sağlığınız, günlük rutin işlerinizle ilgili olacaktır. Bu süreçte mesela check uptan geçebilirsiniz, diyetisyenle veya bir spor hocası ile görüşebilir profesyonel destek alabilirsiniz. İş görüşmelerine gidebilirsiniz. Yeni iş projeleri gündeme gelebilir. Günlük yapmanız gereken aksattığınız, kulak arkası ettiğiniz işlerle daha yakından ilgilenebileceksiniz.

ŞUBAT

4 Şubat’ta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve 2 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizlerin aşk dönemi başladı, yalnızsanız eğer size keyif verecek hem de romantik bir ilişki ile her an karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni hobiler edinebilir, yaşamın keyif verici yanları ile daha çok haşır neşir olabilirsiniz. Bu süreçte hayattan ölçüyü çokta fazla kaçırmadan daha çok keyif alacağınız, daha çok neşeleneceğiniz, daha çok güleceğiniz bir süreç olacak. İpin ucunu kaçırmamaya özen gösterin hele ki özel hayatınızda. Herkesin peşinden koşan garip bir çapkına dönüşmeyin. Bu dönem çocuk sahibi olmak için de uygundur. Veya varsa çocuğunuzun hayatına ilişkin sizi sevindirecek gelişmelerde söz konusu olabilir.

4 Şubat’ta yine 15 derece Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Önümüzdeki 10 günlük süreçte sağlığınızı ilgilendiren konularda biraz daha dikkatli olmalı, özellikle baldırlar ve ayak bilekleri hassas olabilir. Birlikte çalıştığınız kişiler ile gerginliklerden kaçınmalı, yeni işler, yeni projeler gündeme gelebilir. İş ve çalışma ortamınızda kendinizi daha çok geliştirebilir, farklı zihin yapısında ki kişilerle önemli görüşmeler yapabilirsiniz. İşinizi yaparken interaktif medyayı, teknolojiyi, elektronik aletleri, sosyal paylaşım araçlarını ve interneti çok daha yoğun kullanabilirsiniz. 10 Şubat’ta ise Merkür artık Balık burcuna geçiş yapıyor ve ileri hareketi, geri hareketi derken 17 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihniniz daha çok ilişkiler ve ortaklaşa yapılan işler alanına doğru çevrilmeye başlıyor. Kendinizi sürekli birilerine tavsiye verirken bulabilirsiniz. İlişkilerinizde özellikle akılcı çözümler getiren genelde siz olabileceksiniz. Ortaklık teklifleri, imza gerektiren işler, sözleşmeler, anlaşmalarda gündeme gelebilir. 14 Şubat’ta ise Mars Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 31 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatınızda seyahatler ön plana çıkmaya başlıyor. Hatırı sayılır önemli kişilerden destekler alabileceğiniz gibi bu kişilerle de diyaloglarınızda zaman zaman gerginlikler ortaya çıkabilir, dikkatli olmakta yarar var. Bu dönem aracınızın bakımını, muayenesin yaptırmayı ihmal etmeyin ki sorun yaşamayın. Bir de illegal işlerden uzak durun, özellikle para ile ilgili, fatura..vs mesela.

19 Şubat’ta Başak burcunun 0. derecesinde Dolunay meydana gelecek. Kişisel hayat hedefleriniz, kimliğiniz, amaç duygunuz, sağlığını, fiziksel koşullarınızı ilgilendiren alanda meydana gelecek bu Dolunay. Öncelikle iyi haberle başlayalım, Dolunay’dan hemen sonra diyete başlayabilir ve hızla kilo verebilirsiniz. Hayatınıza çeki düzen vermek, kendinizi toparlamak, yeni kararlar almak, yarım kalan işlerinizi bitirmek, fiziksel olarak yeni bir şeyler denemek için destekleyici olacaktır.

MART

1 Mart’ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve çalışma ortamınızda size keyif verecek bir takım düzenlemeler gelebilir. Elinizi attığınız işler daha hızlı bir şekilde çözümlenmeye başlayabilir, iş ortamınızda kullanabileceğiniz yeni elektronik aygıtlar alabilirsiniz, ofisinizi düzenleyebilir, yenileyebilirsiniz. Günlük angarya gibi gözüken işlerinizi halletmenin eğlenceli ve yaratıcı yollarını bulabilirsiniz. Yine sağlığınızı ilgilendiren konularda genel anlamda destekleyici etkiler devrede olacak, bunun yanı sıra fiziksel olarak güzelleşmek için uzman yardımı ile diyete başlayabilir, bir trainer ile spora başlayabilirsiniz.

5 Mart’ta ise Merkür Balık burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 7. evinizde geri gidecek olan Merkür, partnerinizle veya ortağınızla aranızda iletişim problemleri ortaya çıkartabilir. Bu herhangi birinizin seyahatte iken cep telefonu ile ilintili bir problem olabileceği gibi, birbirinizi yanlış anlamadan kaynaklı sorunlarda olabilir. Eğer evlilik tarihinizin Merkür'ün geri gideceği tarihlerden birinde ise evlilikle ilgili hazırlıklarda bir takım aksilikler, unutkanlıklar, gecikmeler meydana gelebilir. Asıl size düşmanlık besleyenlerin kim olduklarını belirlemekte yanlışlıklar yapabilir, yanlış anlamalar yüzünden suçsuz kişilerle münakaşa içine girebilirsiniz. Bu süreçte yeni ortaklıklar için adımlar atmak, sözleşmeler imzalamak için şartlar ve koşullar çok uygun olmayabilir. 6 Mart’ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. Uranüs 9. evinize geçiş yapacak ve yıllarca bu evde seyahat edecek. Uranüs'ün geçiş yaptığı alanlarda, hayatımızın o noktası ile ilgili radikal bir çok değişime maruz kalırız, hayatımızın o ev ile ile ilgili konuları artık eskisi gibi değildir. Şartları ve düzeni önce alaşağı eder ve yeni düzene adapte olmanız için sizi zorlar. Bu geçiş sizleri geleneksel fikirlere karşı isyankar bir tavır almanıza sebep olabilir, şu ana kadar alışmış olduğunuz inanç sistemleriniz değişebilir, olayları algılayışınız farklılaşabilir. Bu transit sayesinde, hayatınızı şu an yaşadığınız yerden çok daha uzakta mesela yurt dışında kurmak isteyebilirsiniz. Hayatınızda ilk defa yurt dışına çıkabilirsiniz. Yaşadığınız çağın çok ilerisinde öngörüleriniz ve düşünceleriniz oluşabilir. En ileri düzeyde, eğer haritanız buna müsait ise çantanızı sırtınıza alıp, dünyayı yeniden keşfetmek için yollara düşebilirsiniz. Önümüzdeki aylarda Uranüs ve etkilerinde sıkça söz edeceğim. Eğer kişisel gezegenleriniz Boğa burcunda yer alıyor ise Uranüs'ün bu transitinden çok derin bir şekilde etkilenebilirsiniz. Yayınlatmak üzere yazılar yayınlayabilir, ilk kitabınızı yazmak için eyleme koyulabilirsiniz. Özgürlük ve bağımsızlık ihtiyacını çok daha artacaktır bu süreçte.

6 Mart’tan bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat. Bırakılması gereken bir takım temalar olduğunu göstermekte. Bu ilişki, ortaklıklardaki aynı devam alışkanlıklar olabilir, tavır ve davranışlar olabilir ya da en kötü ihtimalle ilişki veya ortağın kendisi olabilir. Bu dönem atacağınız imzalara, vereceğiniz sözlere, kuracağınız ortaklıklarda daha temkinli olmanızı öneririm. Koşulların ve şartların her an değişebileceğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu dönemde evlilik, uzun ilişkiniz veya ortaklıkla ilgili yeni kararlar almak kalıcı değişimleri hayata geçirmek söz konusu olacaktır. 20 Mart’ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Güneş önümüzdeki bir aylık süreçte 8. evinizde ilerleyecek, bu da borç, kredi, ödemeler, alacak ve verecek konuları, miras gibi konulara işaret etmektedir. Para özellikle yaşamınızın kilit noktasını oluşturacak, kredi çekebilir, yatırım yapmak için zaman kollayabilirsiniz. Yalnız bu bir aylık süreçte yaşamı-hayatı daha çok kriz bölgesi gibi algılayabilirsiniz de, sürekli çözülmesi gereken sorunlar, problemlerle de uğraşmanız gerekebilir. Biraz yorulabileceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz.

21 Mart’ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu Dolunay sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu Dolunay sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. 26 Mart’ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, partner ilişkileri adına keyifli ve de şanslı bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bazılarınız evlenmek üzere adımlar atmaya başlarken, bazılarınız ise sağlam temelli ilişkileri hayatınıza çekebilirsiniz. Çevrenizde ki kişilerden genel anlamda olumlu destekler ve yardımlar alabileceksiniz. İlişkilerde ki olası sorunları çözmek için de Venüs'ün bu geçişi size destek olabilecektir. İlişkilerde uyum, ahenk yakalamak çok daha kolay olacaktır. Bu dönem olası çatışmalar, kavgalar, problemler çok da fazla büyümeden tatlıya bağlanabileceğine işaret etmektedir. İlişkilerde romantik bir hava hakim olacaktır daha çok. Parasal konularda güzel anlaşmalar yapabilir, yurt dışı bağlantılı işler ve müşteriler karşınıza çıkabilir, karşı iş görüşmeleri yapabilirsiniz.

31 Mart’ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars iş ve kariyerinize ilişkin konularda motivasyon, hareket, enerji ve yanında da eşantiyon olarak stres ve mücadelede getirecektir. Yöneticilerinize bol bol didişecek ama genelde mücadeleyi kazanan siz olacaksınız. İş hayatınızla ilgili daha çok efor sarf etmeniz gerekecek, mücadele vereceğiniz alan bu konular olacak.

NİSAN

5 Nisan’da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay banka hesapları, muhasebe konuları, borçlar, primler, ödemeler, krediler, başkalarının maddi kaynakları ile ilgili konular üzerinde etkin olacaktır. Bu hafta bankanızda, kredi kartınızda, hesaplarınızda beklenmedik sürpriz bir takım minik sorunlar meydana gelebilir, bunun yanı sıra bu hafta umduğunuz veya istediğiniz maddi olanak ve koşullara çok daha hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz. 17 Nisan’da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Başkalarına ait kazançlar, banka işlemleri, ortaklaşa kazançlardan elde edilen gelirlerle ilgi konularda daha çok araştırma yapabileceğinize, fikir alabileceğinize bu alanlarla ilgili sözleşmelerin, anlaşmaların, imza gerektiren konuların öne çıkabileceğine işaret etmekte. Eğer ortaklık gerektiren bir iş yapıyorsanız eğer, kazançlarınızı arttırmanın zekice yollarını bulabilirsiniz.

19 Nisan’da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte size yapılacak olan ödemelerde gecikmeler gündeme gelebilir, özellikle free lance çalışıyorsanız, ödemenizi almakta veya maaş zamanı biraz gecikebilir. Size yeni iş teklifleri de sunulabilir, fakat koşulları iyileştirilebilir olması için gücünüzü ortaya koymanız gerekebilir. Yalnız finansal konularla ilgili riskli girişimlerden uzak durmanızda yarar var. İş ve kariyer anlamında bir fırsat ile karşılaşabilirsiniz, yalnız değerlendirirken dikkat edin altı boş çıkmasın. 20 Nisan’da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Başkalarına ait maddi kaynaklardan daha kolay yararlanabilecekken, ortaklaşa bir takım işleriniz var ise bu tarihe kadar gelirleriniz artabilir. Bankadan kredi çekmek için bir takım araştırmalar içine girebilirsiniz. Paranızı biraz daha sağlıkla ilgili konular, güzelleşmek, estetik gibi konulara harcarken ilişkiler alanında ise bencillikten doğan krizlerle uğraşmanız gerekebilir. 20 Nisan’da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Seyahatler zamanı başlamış olacak sizler için, yurt içi yurt dışı bir çok seyahate gidebilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni bir eğitime, kursa, seminerlere katılabilir, hayata dair bilgilerinizi genişletmek isteyebilirsiniz. Keza yurt dışı, yabancılar, uluslar arası ilişkiler ve işlerde de güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

30 Nisan’da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül’e kadar devam edecek. 5. evinizde geri gidecek olan Satürn; aşk ve çocuklarla ilişkilerimizi yeniden yapılandırma ve gerçekten ihtiyaç duyduğunuz şeyleri belirleme zamanı. Özellikle sizden yaşça büyük kişilere aşık olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler bu konuyu tekrar düşünebilirler veya bazı gecikmeler ile karşılaşabilirler. Ayakları yere sağlam basan, daha mantıklı ilişkiler kurma zamanı. Fakat hızlı gelişmelerin olmasını beklememek gerek. Bu dönem risk almak için uygun bir dönem değil, eğer doğduğunuz anda Satürn’ünüz geri gitmiyor ise. Çocukları olanlar ise onların ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olmaları gereken bir dönemdeler. Fakat yeri geldiğinde “hayır” demeyi de unutmamanız gerekiyor. Bu özel hayatınızda da geçerli!

MAYIS

5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcunda Yeni Ay meydana gelecek arkadaşlar. 9. evinizde meydana gelecek olan bu Yeni Ay, yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler, tanıtım, pazarlama, yaratıcılık gerektiren işlerden finansal anlamda rahatça kazanç elde etmenize yardımcı olacaktır. Bu Yeni Ay uzak yerlere seyahat gibi konuları da gündeme getirebilir. 6 Mayıs’ta ise Merkür Boğa burcuna geçiyor ve 21 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Uluslararası ilişkilerde ve hukuksal konularda anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Yabancı uyruklu kişilerle veya yabancılarla daha çok iletişim içine girebilirsiniz. Yurt dışı için seyahat planları yapabilir, turları araştırabilirsiniz mesela, veya pasaport gibi resmi bir takım işlerinizi halletmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Mevki ve statü sahibi önemli kişilerden fikirsel anlamda güzel destekler gelebileceği bu hafta, eğitim gibi konularda sizler için destekleyici olacaktır.

15 Mayıs’ta ise Venüs Boğa burcuna geçiş yapacak ve 9 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Keyifli seyahatlere, tatillere çıkmanız için size destek olacaktır. Eğer tatil için zamanınız yok ise aynı şekilde size keyif verecek bir eğitime başlayabilir, seminere katılabilirsiniz mesela! Bunun yanı sıra akrabalarınızdan, teyzenizden, kuzenlerinizden de destekler görebilirsiniz. Halkla ilişkiler, reklam, pr çalışmaları için harika bir süreçtir mesela bu! Olası mahkemeleriniz..vs var ise güzel bir şekilde sonlanabilir, anlaşmaya varabilirsiniz. 16 Mayıs’ta ise Mars Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 2 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyer hayatınızda bir süredir, stres ve mücadele geçtiğiniz var sayarsak bu geçiş size nispeten daha iyi gelecek. Fakat sosyal ve arkadaşlık ilişkileri sabır testinden geçebilir. Arkadaşlarınızla aranızda gerginlikler, huzursuzluklar çıkabilir. Arkadaşlarınızla aranızda garip bir rekabet ve kıskançlık duygusu oluşabilir, onların iyiliği için onları savunurken kendinizi suçlu pozisyonunda bulabilirsiniz. Dikkat edin! Sosyal ilişkileriniz bir süreliğine gergin hat üzerinde olacak. Keyfiniz kaçmasın bundan, çünkü Mars sayesinde pek yerinizde duramayacak, sürekli sosyal, etkinlikler peşinde koşan biri haline dönüşebilirsiniz de. Arkadaşlarınıza karşı aşırı korumacı ve kollayıcı tavırlarınız onların üzerinde negatif etki yaratabilir. Bu sürecin olası en iyi yanı ise, daha çok sosyalleşmek, en lezzetli yemeklerin dostlarla yenmesi olabilecektir.

18 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcunda Merküryen bir Dolunay meydana gelecek. İletişim, yakın çevre, kardeşler bu Dolunay’ın konuları olacak. Kardeşleriniz ile bir araya gelebilir, bir soruna çözüm bulabilirsiniz, kısa bir yolculuğa çıkabilir, yeni bir konuyu araştırmaya başlayabilir, daha meraklı olabilir ve her zamankinden daha fazla okumanız veya konuşmanız gerekebilir. Bir takım gerçekleri açığa çıkartmak için çaba sarf edebilirsiniz. 21 Mayıs’ta hem Güneş hem de Merkür İkizler burcuna geçiş yapacak. İş ve kariyer konuları ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev iş arasındaki dengeyi iyi kurmalı, yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir

HAZİRAN

3 Haziran’da 12 derece İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları ön planda. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev iş arasındaki dengeyi iyi kurmalı, yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. 4 Haziran’da ise Merkür Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün bu hafta Yengeç burcuna geçişi ile birlikte arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizle ilgili daha çok iletişim ve bilgi alışverişi içinde olacağını gösteriyor. Yeni tanışmalar ve yeni arkadaşlıklar kurulabilir bu süreç içinde. Bu konularla ilgili karar vermeniz gereken durumlarda mantıklı değil daha çok duygusal kararlar vermeye daha yatkın olacaksınız. Önemli bir arkadaşınızın ailevi konuları üzerine kafa patlatmak durumunda da kalabilirsiniz.

9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak ve 4 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinize ilişkin konularda harika etkiler yaratacaktır, hem parlak fikirlerinizle göz doldurabileceksiniz hem yöneticilerinizle aranız çok daha iyi olacak ve destekler alabileceksiniz. Bunun yanı sıra şartları daha iyi olan yeni iş teklifleri de gelebilir sizlere! Terfiler alabilir, iş yaşamının gözdesi olabilirsiniz. 17 Kasım’da Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. Geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri dolunayın ana konusu içinde yer alacaktır. Uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ya da evinizi güzelleştirmek için kolları sıvayabilirsiniz, evinize mevsimine uygun çiçekler ve bitkiler alabilir, yabancı kaynaklarda gördüğünüz yeni bir objeyi satın alabilir, evinizin pencere ve kapılarını yaptırabilir onartabilirsiniz. Bu hafta evinizde misafir pek eksik olmayacak gibi, özellikle bu misafirler şehir dışından ya da ülke dışından kimseler olabilir. Spor yapmak için pek zamanınız olmuyorsa, bunun için salonlara gitmek veya yürüyüşler yapmak için, sporu evinize taşıyabilirsiniz. Evinize yeni spor aletleri, yürüyüş bantları alabilir, sporla ilgili yayınlar, kitaplar, cdler belki de bir pilates topu alabilirsiniz.

21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna girecek ve bir ay burçta seyahat edecek. Bu süreçte inanılmaz sosyalleşecek, organizasyonlar yapacak, arkadaşlarınızla daha sık bir araya geleceksiniz. Arkadaşlarınızı yönetmeniz, idare etmeniz, yönlendirmeniz gerekebilir. Umutlarınıza, hayallerinize çok daha kolay erişebileceksiniz veya erişmek için önemli kişilerden destekler alacaksınız.

TEMMUZ

2 Temmuz’da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. 12. evinizde seyahat edecek olan Mars yeni girişimlere başlamak için pek, desteklemez, sürekli bir engellenme hissi yaşarsınız veya girişimlerinizin önünde setler oluşur. Keza dünya size karşıymış gibi gelir, içsel sıkıntılar, içsel mücadele, ruhsal sıkıntılar üstüne sağlıkla ilgili mücadele, kendinizi hayatın gerisinde kalmış hissetme ve sürekli uyku modu marsın size sunacakları arasında yer almaktadır.

2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte 11. evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Tutulma zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. 3 Temmuz’da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar sizleri daha sosyal, hareketli bir süreç bekliyor olacak. Arkadaşlarınızla daha iyi ilişkiler kurabilir, davetler, organizasyonlar, önemli bir takım etkinliklere katılabilirsiniz. Hayatınıza çok seveceğiniz ve hızlı bir şeklide kabul edebileceğiniz yeni tanışmalar yaşayabilirsiniz.

8 Temmuz’da Merkür Aslan burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 12. evinizde geri gidecek olan Merkür, kronik bir takım rahatsızlıkları tekrar nüks ettirebilir, uzun zaman önce kaybettiğiniz değerli eski bir eşyayı bulabilirsiniz veya çocukluk döneminize ait bir takım eşya ve resimler ortaya çıkabilir. Bu dönemde fikirlerinizi, düşüncelerinizi, projelerinizi başkaları ile paylaşmamaya özen gösterin, çalınabilir. Eski üzeri örtülmüş bir takım konular yeniden gün yüzüne çıkabilir, bir takım dedikodular canınızı sıkabilir. Ama güzel yanı da, arkanızdan iş çeviren kişilerin işleri elinde patlayacaktır. 23 Temmuz’da Güneş Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber, sizleri bir geri çekilme, kendi kabuğuna dönme, sosyalleşmek istememe, dinlenme süreci bekliyor. Bu pek tabi iyimser bir yaklaşımla söylenebilecek olanlar ama asıl etkisi şu da olacaktır. Olaylar kontrolünüz altından çıkabilir, panik yapmayın, bir takım dedikodular, söylentiler, arka planda dönen oyunlar ortaya çıkabilir ve pek tabi sizleri biraz üzebilir. Yine sağlığınıza özellikle güneş yanıklarına dikkat etmekte fayda var.

28 Temmuz’da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar ilişkisi olanlar için aslında bu bir krizin işaretidir. Partnerinizle anlaşmakta zorlanabilir, kıskançlık, elde olmayan koşullar yüzünden aranıza türlü gerginlikler girebilir. Yalnız olanlar hayatlarında bir ilişkiye daha çok ihtiyacı olduğu konusunda yakınmalar artabilir, duygusal anlamda hassas ve alıngan davranabilirsiniz. İlişkilerinizi gizlilik içinde yürütebilirsiniz, kimseyle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Bir diğer olası etkisi de cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklara karşı dikkatli olmakta yarar var. Bu yüzden özellikle günü birlik ilişkilerde ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki genel olarak sağlıkla ilgili konularda özellikle bağırsaklarınız hassaslaşabilir.

AĞUSTOS

1 Ağustos’ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay etkisi ile arkanızdan dönen türlü dolaplar, dedikodular hepsi ortaya çıkmaya başlıyor, bu tamda kimin dost kimin düşman olduğunu anlamanızı sağlayacak. Hayatınızla ilgili bir takım gelişmeler üzerinde söz sahibi olmanız zor olabilir, koşulları ve şartları idare etmekte zorlanabilirsiniz. Bu Yeni Ay döneminde, yurt dışı, seyahatler, yabancılarla ilgili konularda da bir takım gelişmeler yaşayabilir, sonradan değerlendirebileceğiniz fırsatlar elde edebilirsiniz. Evinizde, yuvanızda, ailenizi ilgilendiren konularda olası problemler bu Yeni Ay sayesinde çözüme kavuşacak. Bu Yeni Ay döneminde, ruhunuza çok iyi gelecek tedavi ve şifa yöntemlerine başvurabilirsiniz. Psikolojik anlamda zorlandığınız ne konu varsa bu Yeni Ay akabinde tedavisini de getirecektir size. Sürpriz bir kazanç durumunda söz konusu olabilir. Ya da bir takım bağımlılıklarınızı bırakmak içinde destekleyici olabilecektir.

11 Ağustos’ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişimle ilgili sıkıntılar, problemler, iletişim kazaları sık sık gündeme gelebilir. İletişim araçlarınız birden arıza verebilir, bilgisayarınızın güç düğmesi veya telefonunuzun tuş takımı ile ilgili sıkıntılar oluşabilir. 15 Ağustos’ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay etkisi ise sağlık evinizde meydana gelecek olan Dolunay, enerjinizi birden düşürüp, dinlenme ihtiyacınızı arttırabilir, uykuya her zamankinden çok ihtiyacınız olabilir. Bir diğer olası etkisi ise size keyif ve mutluluk vereceğini düşündüğünüz bir proje bir iş teklifi ile de karşılaşabilirsiniz fakat siz yine de dikkatli adımlar atın, olası gelen teklifin ardında yatanları iyice araştırın. 18 Ağustos’ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Mükemmel işler çıkarmak için daha fazla efor sarf edebileceksiniz, tam olarak yapmak istedikleriniz ve hedefleriniz için rahatlıkla harekete geçebileceksiniz. Cinsel anlamda da libidonuzun yükseleceği bu dönem, hayat karşı daha motive, hırslı ve mücadeleci olabileceksiniz. Çabalarınızın tüm karşılığını alabileceksiniz. Yalnız kazalara, çarpmalara, yaralanmalara karşıda dikkatli olmanızda yarar var. Sinir sisteminiz hassas olacağından, bu dönem bol bol çevrenizde ki insanları tepeleyebilirsiniz. Yukarıda yazdığım Mars/Başak enerjisi en çok da sizleri ilgilendirmekte.

21 Ağustos’ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Daha içinize kapanabilir, kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. İlişkisi olanlar gereksiz kıskançlıklar yüzünden kendilerini hırpalayabilirler, ilişkisi olmayanlar ise platonik aşklara yelken açabilirler. Sağlığınıza yine ekstra dikkat etmeniz gereken bir süreçtir bu özellikle bel bölgesi, bağırsaklar, mide bu dönemde hassas olabilir. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Fakat arkanızdan dönen bir takım oyunlar, dedikodular canınızı sıkabilir. Biliyorum içiniz karardı biraz ama keşke elimde olsa da, şu Venüs'ün yerini hemen değiştirebilsem. Ama senaryo aslında bu kadar kötü değil, mesela bilinçaltı, psikoloji gibi konularda araştırmalar yapabilir, okuyabilirsiniz. Rüyalarınız çok fazla ön plana çıkacaktır.

29 Ağustos’ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim faaliyetleri hızlanacak, çok daha fazla iletişim odaklı olmaya başlayacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabileceksiniz, bu eğitimle ilgili olabilir, yani anlaşmalarla ilgili olabilir. Yeni şeyler okumak, araştırmak için harika zamanlar. Alacağınız haberler genel anlamda tatmin edici olacaktır. İletişim yeteneklerinizi çok daha rahat bir şekilde ortaya koyacak kendinizi net ve rahat bir şekilde ifade edebileceksiniz. Önemli belgelerin imzalanması, önemli görüşmeler yapmak için uygun zamanlar olacaktır. Fakat daha eleştirel, titiz, mükemmeliyetçi olacak, beğeni çıtanızda ciddi bir yükseliş olacak. Biraz sadece bu dönem bir şeyleri eleştirirken özellikle eleştirinin dilini ve dozajını iyi ayarlayın. Merkür sizi daha esprili, daha güler yüzlü bir hale sokacaktır. Birden çok iş ile aynı anda uğraşacak ve bitirmeye çalışacaksınız. Size aynı zamanda muazzam bir pratiklikte katacaktır.

30 Ağustos’ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Kişisel hayat hedefleriniz, kimliğiniz, amaç duygunuz, sağlığını, fiziksel koşullarınızı ilgilendiren alanda meydana gelecek bu Yeni Ay. Öncelikle iyi haberle başlayalım, Yeni Ay hemen sonra diyete başlayabilir ve hızla kilo verebilirsiniz. Hayatınıza çeki düzen vermek, kendinizi toparlamak, yeni kararlar almak, yarım kalan işlerinizi bitirmek, fiziksel olarak yeni bir şeyler denemek için destekleyici olacaktır.

EYLÜL

14 Eylül’de Venüs Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte kazançlarınızı biraz da olsa arttıracak ama diğer taraftan paranızı daha çok moda, kıyafet, tekstil, giyim, kuşam, güzelleşmek adına da harcayabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlara güzel hediyeler vereceğiniz bir dönem başlıyor sizler için. Birazcık daha size mutluluk ve keyif verecek konular için para harcamaya başlayacaksınız. Ya da bir süredir finans alanında bir beklentiniz varsa Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte bu konularda da sizi mutlu edecek ve keyiflendirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz.

14 Eylül'de Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, finansal konular, kazançlar, alım ve satım işleri, bütçe ile ilgili işler üzerine olabilecektir. Nasıl daha iyi para kazanırıma cevap arayabilir, alım veya satım işleriniz varsa bu etki ile rahatlıkla işlerinizi yapabilirsiniz. Para, finans, mali konularla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler, önemli, toplantılarda söz konusu. Parasal konularda daha adil çözümler üretebilecek, olası kriz durumlarını politik bir şekilde yönetebileceksiniz. Para ile bağlantılı anlaşmalar yapmak için de güzel bir süreç. 14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat! Bırakılması gereken bir takım temalar olduğunu göstermekte. Bu ilişki, ortaklıklardaki aynı devam alışkanlıklar olabilir, tavır ve davranışlar olabilir ya da en kötü ihtimalle ilişki veya ortağın kendisi olabilir. Bu dönem atacağınız imzalara, vereceğiniz sözlere, kuracağınız ortaklıklarda daha temkinli olmanızı öneririm. Koşulların ve şartların her an değişebileceğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu dönemde evlilik, uzun ilişkiniz veya ortaklıkla ilgili yeni kararlar almak kalıcı değişimleri hayata geçirmek söz konusu olacaktır.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, finansal konular, kazançlar, alım ve satım işleri, bütçe ile ilgili işler üzerine olabilecektir. 28 Eylül’de ise 5 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay zamanı para ile ilgili önemli görüşmelerinizi erteleyip, Ekim’in ilk haftasına bırakmanızda yarar var. Bu Yeni Ay’ın biraz gergin etkileri var, size yapılacak olan ödemelerde gecikmeler gündeme gelebilir, özellikle free lance çalışıyorsanız, ödemenizi almakta veya maaş zamanı biraz gecikebilir. Size yeni iş teklifleri de sunulabilir fakat koşulları iyileştirilebilir olması için gücünüzü ortaya koymanız gerekebilir.

EKİM

3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile bir çok irili ufaklı seyahatler yapabilirsiniz, seminer vermek, kalabalık gruplara konuşmalar yapmak, yeni bir şeylerim mesela dil ile ilgili eğitimlere başlamak için güzel bir süreçte olabileceksiniz. 4 Ekim’de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte harcamalar ekstra artabilir, ipin ucunu kaçırmamaya dikkat edin, bütçenizi doğru ayarlayın, üç kuruş para yüzünden kimseyle papaz olmayın, finansal konular yüzünden stres yapmayın sağlığınızı etkileyebilir. Parasal konularda girişeceğiniz ortaklıkların tadı hemen kaçabilir, maddi konularda hak ettiğinizi almak, değerinizin bilinmemesi gibi durumlar olabilir.

8 Ekim’de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 2 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, fikirlerinizde daha inatçı olabilirsiniz. Yakın çevre ve komşularınız ve kardeşleriniz üzerinde hakimiyet kurma isteğiniz artabilir. Türlü yolculuk planları yapabilir, yakın yerlere seyahatler gerçekleşebilir, bazıları akraba yanına ziyaret şeklinde hayatınıza nüks edebilir. Bazılarınız ise, kendini yazıya verebilir, tüm iletişim araçları aktif iletişim içinde olacakları oldukça yoğun bir süreç bekliyor olacak. 13 Ekim’de ise 20 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak ve verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri..vb konular bu Dolunay’ın ana konusu olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi, iletişim hızı artabilir. Dolunay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.

23 Ekim’de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Güneş Akrep burcuna giriş yapacak ve önümüzde bir ay boyunca odaklanacağınız konular, komşular, kardeşler, yakın çevre, iletişim, seyahat, eğitimle ilintili konular olacaktır. Bu bir ay, yeni bir kurs, seminer gibi bir şeye başlayabilirsiniz, bazılarınız yakın yerlere 2-3 günlük kısa gezilere katılabilirler, bazılarınız ise yeni iletişim araçları alabilirsiniz kendinize. Yakın çevreniz ile daha fazla ilgilenmeniz gereken koşullarda ön plana çıkacaktır hayatınızda. 28 Ekim’de ise 4 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İletişim, yakın çevre, kardeşler bu Yeni Ay’ın konuları. Kardeşleriniz ile bir araya gelebilir, bir soruna çözüm bulabilirsiniz, kısa bir yolculuğa çıkabilir, yeni bir konuyu araştırmaya başlayabilir, daha meraklı olabilir ve her zamankinden daha fazla okumanız veya konuşmanız gerekebilir. Bir takım gerçekleri açığa çıkartmak için çaba sarf edebilirsiniz.

KASIM

1 Kasım’da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, aile içi ilişkiler, tadilat gibi konularda Venüs'ten destek almaya başlıyorsunuz. Evinizi güzelleştirmek, dekore etmek, boya, badana gibi işlere girişmek için uygun zamanlar. Aile içi olası sorunlar içinde abartılı davranışlar ve tepkilere mahal verilmediği takdirde barış ortamı yaratılabilecektir. Belki de bu Venüs döneminde yeni bir geçiş planları yapıp uygulamaya koyabilirsiniz. 12 Kasım’da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Yaptığınız iş ile ilgili güzel ve kazançlı gelişmeler yaşayabilirsiniz, iş arayanlar bu dönem iş görüşmeleri yapabilirler, işi olanlar iş hayatlarında kendilerini daha net bir şekilde ortaya koyabilirler. İş hayatınıza ilişkin çalışma ortamı ve çalışma sisteminize ilişkin bir dönüşüm ve değişim habercisi olabileceği gibi, önemli bir iş arkadaşınızdan gelecek olan desteğe de işaret ediyor olabilir. İş hayatınızda daha kalıcı, sağlam adımlar atabilir, kolay kolay risk almayabilirsiniz. Bu hafta özellikle maaş zammı konuşmak veya daha iyi maaşlı bir işe geçmek içinde koşullar gayet uygundur. İş konusunda sürpriz beklenmedik, ani, olumlu gelişmelere hazır olun.

19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetiniz yönlendireceğiniz çaba sarf edeceğiniz alanın iletişim, eğitim, yakın çevre, kardeş, komşu ilişkileri, satış, pazarlama, tanıtım, reklam, halkla ilişkiler, web sitesi, blog, internet ile ilgili işler üzerinden olacağına işaret etmekte. Komşularınız ve kardeşlerinizle ilgili her türlü konularda gireceğiniz mücadele gerektiren konularda şans sizden yana olacak. Elinizdeki ürünlerin satışı, pazarlaması, satılması konusunda motive bir şekilde hareket edebileceksiniz. Web sitenizi ve internetle ilgili projelerinizi köpürtmek için harika bir dönemde olacaksınız. 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Bir aylık dönemde odak noktanız ev, yuva, aile ve yerleşime ait konular olacak. Taşınmak, evinizde tadilat, onarım gibi işlerle ilgilenmek için güzel bir dönem. Ya da yeni bir mülk edinmek istiyorsanız bu dönem harekete geçebilirsiniz. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Sizlerin aşk dönemi başladı, yalnızsanız eğer size keyif verecek hem de romantik bir ilişki ile her an karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni hobiler edinebilir, yaşamın keyif verici yanları ile daha çok haşır neşir olabilirsiniz. Bu süreçte hayattan ölçüyü çokta fazla kaçırmadan daha çok keyif alacağınız, daha çok neşeleneceğiniz, daha çok güleceğiniz bir süreç olacak. İpin ucunu kaçırmamaya özen gösterin hele ki özel hayatınızda. Herkesin peşinden koşan garip bir çapkına dönüşmeyin. Bu dönem çocuk sahibi olmak içinde uygundur. Veya varsa çocuğunuzun hayatına ilişkin sizi sevindirecek gelişmelerde söz konusu olabilir.

26 Kasım’da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay 4. evinizde gerçekleşiyor, geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu Yeni Ay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Yeni Ay zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu Yeni Ay zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ya da evinizi güzelleştirmek için kolları sıvayabilirsiniz, evinize mevsimine uygun çiçekler ve bitkiler alabilir, yabancı kaynaklarda gördüğünüz yeni bir objeyi satın alabilir, evinizin pencere ve kapılarını yaptırabilir onartabilirsiniz. Bu hafta evinizde misafir pek eksik olmayacak gibi, özellikle bu misafirler şehir dışından ya da ülke dışından kimseler olabilir. Spor yapmak için pek zamanınız olmuyorsa, bunun için salonlara gitmek veya yürüyüşler yapmak için, sporu evinize taşıyabilirsiniz. Evinize yeni spor aletleri, yürüyüş bantları alabilir, sporla ilgili yayınlar, kitaplar, cdler belki de bir pilates topu alabilirsiniz.

ARALIK

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Ev alım satım, taşınma, kiralama, evinizde dekoratif değişiklikler yapmak için oldukça uygun zamanlar olacak. Bazılarınız kendi evine çıkmak için adımlar atabilir, bazılarınız ise ev arkadaşı alabilirsiniz evinize. Ama her halükarda yerleşime ait konularda genel anlamda olumlu etkiler altında olacaksınız. 12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları ön planda. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev ve iş arasındaki dengeyi iyi kurmalı, yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Bu hafta imza atmak, ortaklık başlatmak için çok uygun bir hafta olmayabilir, genel anlamda yanıltıcı ve hayal kırıklığı yaratabilir, dikkatli olmakta yarar var. Ev içinde su tesisatı ile ilgili minik sorunlarda oluşabilir.

20 Kasım’da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. İş ve çalışma ortamınızda size keyif verecek bir takım düzenlemeler gelebilir. Elinizi attığınız işler daha hızlı bir şekilde çözümlenmeye başlayabilir, iş ortamınızda kullanabileceğiniz yeni elektronik aygıtlar alabilirsiniz, ofisinizi düzenleyebilir, yenileyebilirsiniz. Günlük angarya gibi gözüken işlerinizi halletmenin eğlenceli ve yaratıcı yollarını bulabilirsiniz. Yine sağlığınızı ilgilendiren konularda genel anlamda destekleyici etkiler devrede olacak, bunun yanı sıra fiziksel olarak güzelleşmek için uzman yardımı ile diyete başlayabilir, bir trainer ile spora başlayabilirsiniz.

26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. 5. aşk evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma ile eğer ki hayatınızda biri yok ise aşk kapınızı aralık bırakmanızda fayda var. Bu tutulma zamanı eğer hayatınızda biri var ise flört olarak onunla ilişkinizi ciddi bir boyuta sevgili olma yoluna taşıyıp taşımayacağınıza karar verebilirsiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz.