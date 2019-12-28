Başak burcunu 2020’de neler bekliyor?

2020 senesinde Başak burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2020 senesini yazdı.

Yeni yıla 20. derece Yengeç burcundaki Ay Tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. 11. evinizde meydana gelecek olacak tutulma ile hayatınıza yeni bir arkadaş, dost katabilir, size destek olacak kişilerle tanışmanıza neden olabilir. Bazı arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara destek ve yardımda bulunmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizi ve arkadaşlarınızı düzenleme içine girebilirsiniz. Fakat bu tutulmaya Satürn ve Merkür karşı duracak. Bu dönemde aşk hayatınıza çeki düzen vereceğiniz zaman olacaktır. Aşk hayatınız, özel hayatınız, çocuklarınızla olan ilişkilerde bazı katı kurallar uygulamanız gerekebilir. En iyi hali ile belki de bir flörtü çok fazla ciddiye alabilirsiniz bu tutulma ile. Veya çok sevdiğiniz bir hobiniz var ise bu hobi ile ilgili bir eğitime başlayabilirsiniz.

9 Mart’ta ise burcunuzda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’a Neptün sert etkiler gönderse de, diğer yandan Jüpiter destekleyici konumda olacak. Bu Dolunay’da kendinizi sisli bir yolda yürüyor gibi hissedebilir, hayatınızda belki ortaklıklar ve ilişkilerle ilgili konularda bir şeyleri netliğe kavuşturmak istiyor olabilirsiniz ama bu pek mümkün görünmüyor. Aksine ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. İşler pek de istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bu dönem yeni ilişkiler ve ortaklıklar için de zemin pek uygun gözükmüyor. Jüpiter desteği ile finansal açıdan rahatlama, yatırım yapma, çocuklarla ilgili konularda güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak gibi bir niyetiniz var ise bu Dolunay destekleyici olabilir.

22 Mart’ta Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak zira Retro yani Satürn geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi 30 Eylül’e kadar sürecek. 5. evinizde geri gidecek olan Satürn ile, aşk ve çocuklarla ilişkilerimizi yeniden yapılandırma ve gerçekten ihtiyaç duyduğunuz şeyleri belirleme zamanı gelmiş olacak. Özellikle sizden yaşça büyük kişilere aşık olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler bu konuyu tekrar düşünebilirler veya bazı gecikmeler ile karşılaşabilirler. Ayakları yere sağlam basan, daha mantıklı ilişkiler kurma zamanı. Fakat hızlı gelişmelerin olmasını beklememek gerek. Bu dönem risk almak için uygun bir dönem değil, eğer doğduğunuz anda Satürn’ünüz geri gitmiyor ise. Çocukları olanlar ise onların ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olmaları gereken bir dönemdeler. Fakat yeri geldiğinde “Hayır” demeyi de unutmamanız gerekiyor. Bu özel hayatınızda da geçerli.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. 10. evinizde geri gidecek olan Venüs özellikle kariyerinizle ilgili konularda arzu ettiklerinize ulaşmanız konusunda zorluklar ortaya çıkarabilir. Bu dönem işinizle ilgili kadınlarla nasıl ve şekilde iletişim kuracağınıza dikkat etmelisiniz. İş ile ilgili konularda biraz tembellik yapmak isteyebilir, zamanında işleri yetiştiremeyebilirsiniz. Bu dönem iş değiştirmek için pek de uygun bir zaman değildir. Söyledikleriniz, fikirleriniz patronlarınız tarafından hoş karşılanmayabilir.

13 Mayıs’ta Jüpiter Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar geri hareket edecek. Bu süreçte özellikle yatırımlar konusunda dikkatli olmakta fayda var. Riskli yatırımlardan uzak durmak hatta belki riskli ekonomik hareketlerde bulunmamak sizin için daha faydalı olabilir.

5 Haziran’da 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Ev, yuva, aile, yerleşim, gayrimenkul, aile ilişkileri ön planda olacak. Taşınmak, yer değiştirmek, evde tadilat, onarım, bakım gibi işlere girişebilir. Bazılarınız ise ev almak, yer değiştirmek konuları ile haşır neşir olabilir. Fakat Mars'ın sert etkisi ile özellikle ilişkiler ve ortaklıklar ciddi stres altında olabilir. Bu dönem aile ve özel hayatı dikkatli bir şekilde ayrı tutmanız gerekebilir. Bu dönem partneriniz veya ortağınız her zamankinden daha çok panik, stresli ve gergin olabilir.

21 Haziran’da 0. derece Yengeç burcunda Güneş tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. 11. evinizde meydana gelecek olacak tutulma ile hayatınıza yeni bir arkadaş, dost katabilir, size destek olacak kişilerle tanışmanıza neden olabilir. Bazı arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara destek ve yardımda bulunmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizi ve arkadaşlarınızı düzenleme içine girebilirsiniz.

5 Temmuz’da ise 13. derece Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs destekleyici bir görünümde olacak. 5. aşk evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma ile, eğer hayatınızda biri yok ise aşk kapınızı aralık bırakmanızda fayda var. Bu Yeni Ay zamanı eğer hayatınızda biri var ise flört olarak onunla ilişkinizi ciddi bir boyuta sevgili olma yoluna taşıyıp taşımayacağınıza karar verebilirsiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz. Uranüs'ün desteği ile yurt dışı, uluslar arası işler, yabancılar, seyahatler, eğitim, sınav ile ilgili konularda olumlu sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri organize edebilir, hayatı sorgulamanıza yardımcı olacak sürpriz seminerlere, eğitimlere katılabilirsiniz.

20 Ağustos’ta Merkür burcunuza geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar burcunuzda seyahat edecek. İletişim faaliyetleri hızlanacak, çok daha fazla iletişim odaklı olmaya başlayacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabileceksiniz, bu eğitimle ilgili olabilir, yani anlaşmalarla ilgili olabilir. Yeni şeyler okumak, araştırmak için harika zamanlar. Alacağınız haberler genel anlamda tatmin edici olacaktır. İletişim yeteneklerinizi çok daha rahat bir şekilde ortaya koyacak, kendinizi net ve rahat bir şekilde ifade edebileceksiniz. Önemli belgelerin imzalanması, önemli görüşmeler yapmak için uygun zamanlar olacaktır. Fakat daha eleştirel, titiz, mükemmeliyetçi olacak, beğeni çıtanızda ciddi bir yükseliş olacak. Biraz sadece bu dönem bir şeyleri eleştirirken özellikle eleştirinin dilini ve dozajını iyi ayarlayın. Merkür sizi daha esprili, daha güler yüzlü bir hale sokacaktır. Birden çok iş ile aynı anda uğraşacak ve bitirmeye çalışacaksınız. Size aynı zamanda muazzam bir pratiklikte katacaktır.

9 Eylül itibari ile Mars Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 15 Kasım’a kadar devam edecek. Mars haritanızın 8. evinde geri gidecek. Başkalarının parası ile ilgili konularda stresli koşullar oluşabilir, başkalarından temin ettiğiniz maddi ihtiyaçlarınız konusunda ciddi eleştiriler alabilir hatta bu kaynaklara kısa bir süreliğine ulaşamayabilirsiniz. Bankadan çekmeyi planladığınız kredi son anda çıkmayabilir. Ortaklaşa kazanılan gelirlerde gecikmeler, yavaşlamalar meydana gelebilir, borç bulmakta veya geri ödemekte zorlanabilirsiniz. Ödemelerin aksayabileceği ve stres yaratabileceği bir tarih aralığı olabilecektir bu. Kısacası para ile ilgili yararlı büyük gelişmeler beklememekte yarar var, burslarda primlerde, nafakalarda, bankacılık işlerinde bir takım sorunlar çıkabilir. Büyük borçlar altına girmek için uygun bir dönem değil. Eğer bankanızdaki paranızı yatırım olarak, borsa gibi araçlarda kullanmayı düşünüyorsanız pek de risk almamanız gereken bir süreçtir bu, dikkat edin.

17 Eylül’de ise burcunuzda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’a Satürn ve Plüton’un destekleyici etkileri olacak. Kişisel hayat hedefleriniz, kimliğiniz, amaç duygunuz, sağlığınız, fiziksel koşullarınızı ilgilendiren alanda meydana gelecek bu Yeni Ay. Öncelikle iyi haberle başlayalım, Yeni Ay’dan hemen sonra diyete başlayabilir ve hızla kilo verebilirsiniz. Hayatınıza çeki düzen vermek, kendinizi toparlamak, yeni kararlar almak, yarım kalan işlerinizi bitirmek, fiziksel olarak yeni bir şeyler denemek için destekleyici olacaktır. Satürn ve Plüton'un desteği ile hayatınızı yeniden yapılandırmak, kendinize çeki düzen vermek, yeme-beslenme-spor alışkanlıkları kazanmak, özel hayatınıza dair ciddi ve olumlu kararlar vermek için güzel bir Yeni Ay olacak sizler için.

3 Ekim’de ilişkileri ve aşkı sembolize eden Venüs burcunuza geçiş yapacak ve 29 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bir kere enerjiniz yerine geliyor, motivasyonunuz artıyor, kişisel bakımınızla çok daha ilgileneceksiniz, hayatınızda yeni oluşumlar, yeni başlangıçlar dikkat çekici olacak. Siz aşka değil aşk size doğru gelecek. Fiziki görüntünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Bu hafta Merkür ile Jüpiter arasında da harika bir etkileşim olacak. Öncelikle, bir seyahate çıkmanız gerekebilir, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz, size kazanç getirebilecek işlere imza atabilirsiniz. Aşk, meşk konularında nispeten şanslı etkiler söz konusu. Hayata daha iyimser bir pencereden bakabileceksiniz. Daha çok psikoloji, bilinçaltı çalışmalarına katılabilirsiniz. Size keyif verecek, sizi güldürecek insanlarla daha çok bir araya gelebilirsiniz. Kişisel hayatınız, aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgili konularda hızlı düşünüp, olumlu kararlar verebilirsiniz.

30 Kasım’da 8. derece İkizler burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Kariyer alanınıza meydana gelecek olan bu tutulma ile, kariyerinizle ilgili önemli bilgiler edinebilir, eğitimlere başlayabilir, seminerlere katılabilirsiniz. İş konusunda yakın çevrenizde, akrabalarınızdan destekler ve haberler alabilirsiniz. Yaptığınız işte derinleşmek, ustalaşmak için çokça olanaklarla karşılaşabileceksiniz. İşinizle ilgili pazarlama, reklam çalışmaları yapmak ve bunlarla ilgili stratejiler geliştirmek içinde uygun bir zaman diliminde olabileceksiniz.

14 Aralık’ta ise 23. derece Yay burcunda, işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Mars bu tutulmaya destek verirken Neptün ise kafaları biraz karıştıracak. Ev, yuva, gayrimenkul ve aile ilişkileri ön planda olacak. Taşınmak, ev kiralamak, ev almak-satmak için koşullar uygun. Evinize yeni elektronik aletler de almak isteyebilirsiniz. Yalnız özel hayat ve iş hayatı arasındaki dengeyi dikkatli kurmalısınız. İş ve kariyerinizle ilişkin konularda kafanız biraz karışabilir, ne yöne gideceğinizi veya ne yapmak istediğinizi tam olarak kestiremeyebilirsiniz. İş ile ilgili konularda bazı hayal kırıklıkları gündeme gelebilir. Bu dönem para arayışlarınız olur ise, kredi-borç gibi bu konularda hızlı ve etkin çözümler bulabileceksiniz. Parasal konularda çözüm odaklı olabilecek ve hızlı sonuçlar alabileceksiniz.

17 Aralık’ta Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. 6. evinizde hareket edecek olan Satürn öncelikle iş ve çalışma ortamınızı düzenlemek, iş hayatında yaşayacağınız bir takım olaylarla birlikte büyümenizi, olgunlaşmanızı sağlayacak bir dizi deneyimi hayatınıza katacaktır. İş hayatınızda, çalışma ortamınızda büyük değişimler, dönüşümler bekliyor sizleri. Belki de ani bir kararla sektör değiştirecek farklı bir kulvarda yol almaya başlayabileceksiniz. Bazılarınız sağlığınızla ilgili konularda çok daha fazla özen ve dikkat göstermeniz gereken bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Bu transit sürecinde kronik bir takım rahatsızlıklar gündeme gelebilir, sağlığınızın değerini çok daha iyi anlamanızı sağlayacak bir takım minik dersler yaşayabilirsiniz. Bu dönem it gibi çalışıp bir türlü kendinizi gösteremeyeceğiniz ve içten içe sürekli hırslar yapıp bileneceğiniz bir dönem. Herkesten kat kat fazla çalışır, en iyi ürünleri ortaya çıkartır ama bir türlü o burnu büyük çalışma arkadaşlarınıza veya yöneticilerinize yaranamazsınız. Hakkınızın yendiğinden şikayet eder durursunuz. Özellikle dizlerinize, dişlerinize, saçlarınıza, şekerinize dikkat edin bu dönemde. Satürn hastalıkları kalıcıdır çünkü. Eğer iş veren pozisyonundaysanız işiniz daha fena, çalıştığınız kişilere iş yaptırmak daha zor olacaktır, hırlısı, hırsızı ile uğraşıp durabilirsiniz. Baba tarafından akrabalarla ilgili türlü dertler, sıkıntılarla uğraşmanız gerekebilir. Yaşamdan yardım ve destek almak bu sürçte çok zordur. Ha güzel bir haber daha var; ev hayvanı alabilir, onunla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Zaten bu kadar şuursuzluğu yaşadıktan sonra insandan soğuyabilirsiniz, ee sizde bir yerde haklısınız tabi. Günlük angarya işlerinizin yapılması daha zor bir hale gelebilir sizler için. Kendi işiniz kurmak, bir konuda ustalaşmak için de harika bir dönemdir aslında.

Sene boyunca Jüpiter 5.evinizde seyahat edecek. “Havada aşk kokusu var” şarkısını armağan ediyorum sizlere. Özellikle yalnızlar uzun soluklu bir aşk ilişkisine hazır mısınız? Jüpiter sizlerin çok kıskanacağı ve sahipleneceği bir gönül ilişkisine sokmak için kolları sıvamış durumda. Bunun yanı sıra, Jüpiter'in şans, bolluk, büyüme etkilerini göstereceği diğer alanlar, size zevk veren konular, hobileriniz, çocuklarla ilgili konular, riskli aktiviteler ve yatırımlara ilişkin olacaktır. Evli ve çocuk sahibi olmak isteyenler, Jüpiter sayesinde çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuğunuz varsa eğer onun eğitim hayatıyla ilgili bir başarı, sizi sevindirecek gelişmeler de kapıda! Borsa gibi spekülatif işlerden kazanç elde edebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar, çanlar sizin için çalıyor! Kalıcı eserler üretebileceğiniz ve bunlardan kazanç elde edebileceğiniz bir süreç. Bazılarınız yaptıkları işlerle adını duyurabilecekler. Hayattan çok daha fazla keyif alabileceğiniz zamanlar. Hayatınızda eğlenceye, keyfe çok daha fazla yer verebilirsiniz. Havadan bir şeyler kazanabilirsiniz, ödül, piyango ya da çok eğlenceli bir tatil! Eğer hayatınızda şu ana kadar sadece hobi gözüyle baktığınız özel bir uğraşınız varsa tam da bu dönemde artık bu uğraştan para kazanmanıza sebep olacak gelişmeler yolda olacaktır. Sahne işleri ile ilgilenenler daha çok iş alırken, sahne ile ilgili işler yapmak isteyenler ise fırsatlar yakalayabilecekler. Bu süreçte yatırımlarınızı olabildiğince gizli tutmaya da özen göstereceksiniz.

19 Aralık’ta ise Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve dolu dolu bir sene bu burçta seyahat edecek. İş ve çalışma ortamınızda koşullar çok daha iyi bir seviyeye gelebilir. İş arayanlar sürekli seyahat edebileceğiniz bir işe giriş yapabilirsiniz. Ardı ardına mülakatlara çağrılabilirsiniz. İş ortamınızdan ve günlük yaşamdan çok daha fazla keyif almaya başlayacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkileriniz harika olmaya başlıyor. İş yaşamınızdan gelen gelirlerinizde artış bekleyebilirsiniz. Kişisel ve fiziksel gelişim sağlayabilmeniz adına fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi beni aslında ürküten tek nokta, eğer yediklerinize dikkat etmezseniz hızlı bir şekilde kilo alabilirsiniz ve bu aldığınız kiloları vermek zorlaşabilir. Diyet, spor gibi aktiviteleri hayatınızda canlandırmak için ideal bir süreç. Sağlıkla ilgili problemlerin üstesinden daha rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Jüpiter'in bu alana geçişi, sizleri her zamankinden çok daha fazla çalıştıracak, en mükemmel, hatasız işler yapmanız konusunda sizi biraz da sınayacaktır. Bunların yanı sıra, sağlıklı beslenmek, hayatınızın kalitesini arttırmak amaçlı profesyonel destekler alabileceğiniz değerli bir süreç olacaktır. Yine bu süreçte kendi işinizi yapıyorsanız müşteri sayınız artarken, bazılarınız ise kendi işlerini kurmak için fırsatlar yakalayabilecekler. Bir senelik süreçte iş hayatına bakış açınız veya iş yerinizdeki organizasyonel yapıda büyük değişimler meydana gelebilecektir.

Bu sene aşktan yana şanslı zamanlar: 14 Ocak – 8 Şubat arası, 5 Mart – 4 Nisan arası, 6 Eylül – 3 Ekim arası.