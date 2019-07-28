Boğa – Ağustos Aylık Burç Yorumu

Ağustos ayının aylık burç yorumları... Boğa burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Ağustos'ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ilişkin konuların çok daha etkin bir şekilde hayatınızda görünür olacak. Oldukça keyifli, sürprizli, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yalnız bu Yeni Ay zamanı duygusal anlamda özellikle daha coşkulu, abartılı davranışlar içinde olabilir, olası olayları abartma eğiliminde olabilirsiniz, buna bir parça dikkat! Evinizin ihtiyacı olan önemli bir elektroniği de alabilirsiniz. Evinizi almak için kredi araştırması içine girebilir, gayrimenkul, toprak, arsa, araba gibi bir taşınmaz satın alımı konusunda birilerinden harika destekler görebilir, işlerinizi kolaylaşmasını sağlayabilirler. Mirasla ilgili konular var ise bu yeni ay zamanı çözülebilecektir ve nafaka ile ilgili. Finansal anlamda güzel etkiler var, yeni maddi kaynaklar bulmanıza yardımcı olabilecek bir Yeni Ay bu.

11 Ağustos'ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ait konularda bilgi ve iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor. Kira kontratları, alım ve satım araştırmaları yapma ve aile ile önemli konuları masaya yatırma zamanı. 15 Ağustos'ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay etkisi ile iş ve kariyerinizi ilgilendiren alanda oluşacak bu yaptığınız iş ve duruşunuzla toplum önünde olacak ve her şekilde dikkatleri üzerinize çekebileceksiniz. Eğer iş arayışı içindeyseniz görüşmelere gidebilir, terfiler alabilirsiniz. Mesleki anlamda size destekleyici ve güçleneceğiniz bir Dolunay olacak, her türlü desteği rahatlıkla alabileceksiniz. Zekice hamlelerinizle iş hayatınızda övgüler alabileceksiniz. İşinizle ilgili eğer bir kriz durumu söz konusu ise, sıra dışı, değişik, farklı yöntemler deneyip krizleri yararınıza çevirebileceksiniz. 18 Ağustos'ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Aşk, flörtler, özel hayatınız ön planda olacak. Bu konularda daha detaycı davranabilirsiniz, yalnız burada anahtar kelime duygularla değil daha analitik bir şekilde irdelemek olacaktır özel hayatınızı. Bu dönem hamilelik için pek uygun değildir, sıkıntılar oluşabilir. Cinsel enerjinizde ise gözle görülür bir artış gözlemleyebilirsiniz. 21 Ağustos'ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar ev, yuva, aile ve yerleşime ait konularda keyifli ve destekleyici etkiler altında olacağınıza işarettir. Aile içinde olası sorunlara daha hızlı bir şekilde çözüm bulabilir, evinizi, yaşadığınız yeri güzelleştirmek adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Dekoratif değişiklikler, boya, badana gibi işlere girişebilirsiniz. Sadece bu haftaya özel, Satürn etkisinden dolayı özel hayatınızda, varsa partnerinizle sorunlar, problemler meydana gelebilir. Ya da ailede bir kadının rahatsızlığı gündeme gelebilir, doktora, hastaneye gidilmesi gerekebilir. Evinizde yapacağınız dekoratif değişiklikler tamda istediğiniz gibi olmayabilir mesela.

29 Ağustos'ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Aşk ve özel hayatınız daha iletişim odaklı olmaya başlayacak. Yalnız olanlar birden fazla kişi ile flört edip karar verme aşamasına gelebilirler, bolca mesajlaşma, mailleşme ve telefonlaşmalar gündemde olacak. Size keyif katacak veya mutlu edecek yeni şeyler öğrenmeye başlayabilir, eğitim almaya karar verebilirsiniz. Bunun yanı sıra daha esprili, neşeli olacaksınız. Yaratıcılık gerektiren konularla ilgilenen özellikle yazar ve şairler, reklam metni yazarlar…vs bu süreçte ilginç fikirleri ile dikkat çekici olacaklar. Özel hayatınızda yalnız daha titiz, dikkatli, eleştirel olabilirsiniz. Bu tutumunuz karşınızdaki kişi tarafından olumsuz değerlendirilebilir. Çocuğunuz var ise onunla yeni bir şeyler öğrenme odaklı bir süreç olabilir. Ona yeni bir bakıcı, dadı arayışına girebilirsiniz. Bu dönem hoşunuza giden şeyleri okuma, araştırma, bilgi sahibi olma zamanı. 29 Ağustos'ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Aşk ve özel hayatınız daha iletişim odaklı olmaya başlayacak. Yalnız olanlar birden fazla kişi ile flört edip karar verme aşamasına gelebilirler, bolca mesajlaşma, mailleşme ve telefonlaşmalar gündemde olacak. Size keyif katacak veya mutlu edecek yeni şeyler öğrenmeye başlayabilir, eğitim almaya karar verebilirsiniz. Bunun yanı sıra daha esprili, neşeli olacaksınız. Yaratıcılık gerektiren konularla ilgilenen özellikle yazar ve şairler, reklam metni yazarlar…vs bu süreçte ilginç fikirleri ile dikkat çekici olacaklar.

30 Ağustos'ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay aşk, çocuklar, yaratıcılık, spekülatif kazançlar, hobiler, yaratıcılığı ilgilendiren bölgede meydana gelecek. Bu konularda genel olarak titiz, detaycı, mükemmeliyetçi olabilirsiniz. Özel hayatınızı daha fazla sorgulayabilir, hatalar arayabilir, sık sık eleştirileri dile getirebilirsiniz.