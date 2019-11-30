Boğa – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Boğa burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Başkalarına ait finansal kaynaklardan daha rahat bir şekilde yararlanabileceksiniz. Bu dönem kredi çekebilir, ödemelerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bazılarınız primler, burslar, nafakalar konusunda sürpriz olumlu gelişmeler yaşayabilirler.

12 Aralık'ta 19. derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Finansal konular ön planda. Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gider ve gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Eğer kişisel haritalarınızda Dolunay’ın düştüğü yer ve kurduğu kontaklar iyi ise, sürpriz, beklenmedik kazançlarla karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik kazançların yanı sıra yine ani giderler de gündeme gelebilir. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Finansal konularda, ödemelerde, kredilerde minik aksaklıklar, hesap hataları, yanlışlıklar ortaya çıkabilir. Bu hafta finansal konularla ilgili imzalar atmak için pekte uygun bir hafta değil, önümüzdeki haftayı beklemenizde yarar var. Arkadaşlarınızla, dostlarınıza karşı aşırı fedakar ve verici davranabilirsiniz. Ya da finansal konular üzerine minik hayal kırıklıkları, alınganlıklar oluşabilir.

20 Kasım'da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Yaptığınız işlerden çok daha fazla keyif alabileceksiniz. Venüs sizi yaptığınız işlerde fark edilmenizi ve parlamanıza yardımcı olacak, yalnız bireysel değil işlerinizi yaparken gruplarla çalışıp destek almanızı sağlayacak. Özellikle toplum yararına, toplumun genelini ilgilendiren projelerde aktif görev alabilirsiniz. Venüs size belki iş değiştirtmez, ama mevcut işinizi çok daha iyi bir hale getirmek, işinizden keyif almanızı sağlayacak koşullarla karşılaştırabilir. Özellikle kadınlardan güzel yardımlar alabileceksiniz.

26 Aralık'ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş tutulması meydana gelecek. 9. evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma ile hukuksal, eğitim, iletişim, akrabalarla ilgili konularda bir tamamlanma, sonlanma, bitiş yaşayabilirsiniz. Bu konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelmektedir. Seyahatler organize edebilirsiniz, ama son dakika aksiliklerine karşı temkinli olmanızda yarar var.