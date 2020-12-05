Boğa – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Boğa burcunu bu ay neler bekliyor?

Yılın son ayına giriş yaptık. Türlü aşamaları, engeller, zorluk seviyelerini atlatarak yılın son ayına ulaşmış bulunuyoruz. Umarım bu ay 2020'ye özel bir bölüm canavarı ile büyük final yapmaz hepimiz için. Şaka bir yana yılı uğurlamadan önce bakalım bu ay bizleri neler bekliyor?

14 Aralıkta ise 23 derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş tutulması meydana gelecek. Mars bu tutulmaya destek verirken Neptün ise kafaları biraz karıştıracak. Bu dönem kredi çekmek, yatırım yapmak, kaynak yaratmak isteyebilirsiniz. Gelirlerinizi arttırmak için riskler almak isteyebilirsiniz. Ya da gelirleri arttırmak için projeler üretebilirsiniz. Kredi, faiz araştırmaları içine girebilirsiniz. Ortaklaşa işleriniz var ise bu gelirleri arttıracak fikirlere açık olabilirsiniz. Yalnız iletişim krizlerine, yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Para hesapları, mali işler, vergiler, ödemeler konusunda kafanız karışabilir, hatalı işlemler yapabilirsiniz.

17 Aralıkta ise Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. . İş ve kariyerinize ilişkin konularda zorunlu bir değişim içine sokabilir sizler, sektör değiştirmeye kadar gidebilir bu değişim. Mesleki anlamda disiplin altına girme ve düzenleme dönemi olacak sizler için. İlerleme ancak çok fazla çalışmanın ardında gelebilecektir bu süreçte. Satürn’ün ana teması, öğretme, disipline etme, düzenleme üzerine kuruludur ve sizler bunu mesleki anlamda deneyimlemeye başlıyorsunuz.

Öyle zırt diye yükselmeyi beklemeyin, bildiğiniz emekleyeceksiniz. Hatta sizden sonra işe girenler sizden önce yükselecek, siz arkasından bakakalacaksınız. Yöneticiler sert, despot, fazla katı kuralcı olabilecek. Kariyerinizde başarı, onur, ün öyle hemen olmayacak, normalde 10 performans ile çalışıyorsanız 50 performansa çıkarmanız beklenecek. Acı ama işsizde kalabilirsiniz! Başarılarınız bir türlü takdir göremeyecek, sürekli hatalarınız, yanlışlarınız göze batacak işle ilgili konularda, sürekli bir eleştiri alma modunda olacaksınız. Kısacası kariyerinizle ilgili sözde olgunlaşacağınız ama ciddi zorlu süreç sizleri bekliyor.

Haa bu süreçte evlenebilirsiniz de, kariyer sadece iş değildir zira özel hayatında kendi çapında bir kariyeri vardır. Statünüzde değişimlere açık olabileceksiniz. Eğer süper bir çalışansanız ünlü olma potansiyelinizde olacaktır ama ayağınızı kaydırmak isteyen çok insan olacak bilginiz olsun. Bu dönem kendi işinizi kurmak, yaptığınız işte ustalaşmak, olgunlaşmak, işinizle ilgili eksiklerinizi fark edip bunları kapatma süreci olacak.

Sene boyunca Jüpiter haritanızın 9. Evde seyahat edecek. Jüpiter; hayatınıza bolca seyahat getiriyor. Yalnız bu seyahatler ticari/finans amaçlı ve yurt dışı ile ilgili olabilir. Yabancılar, yurt dışı ile ilgili konular, eğitim, hukuk, yüksek öğrenim gibi konulardan yana türlü fırsat, şans yakalayabilirsiniz. Yeni bir eğitim sürecine başlayabilirsiniz, özellikle yabancı dil olabilir mesela bu! Hukuki problemler daha hızlı ve sizin lehinize bir şekilde sonuçlanabilir. Bazılarınız yarım bıraktığı yüksek öğrenime geri dönebilir. Bazılarınız ani bir kararla yurt dışına yerleşme kararı alabilir, Bazılarınız medya, tanıtım, halkla ilişkiler, iletişim, yayıncılık sektöründe işe başlayabilir.

İthalat ve ihracat ve uluslararası işlerle ilgilenenler ise oldukça şanslı ve bereketli bir sürece başlamış olacaklar. Yaşamı, kendinizi, dünyayı çok daha fazla sorgulayabilirsiniz ve cevapların daha çok somut şekilde olmasını isteyebilirsiniz. Hatırı sayılır, güçlü, konumu ve mevkisi iyi kişilerden muhteşem destekler alacaksınız. Bu destekler finansal anlamda da olabilir. Yalnız olanlar, uzak yerlerdeki kişiler ile gönül ilişkisi içine girebilirsiniz. Bir nevi hayatı yeniden keşfetme dönemine giriyorsunuz. Ruhsal anlamda derin araştırmalar yapabilir, derinliği, felsefi olan konulara ilginiz bu dönem çok daha fazla artabilir. Yabancı dillere yatkınlığınız artabilir, yeni diller öğrenebilirsiniz.

19 Aralıkta ise bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter'de kova burcuna geçiş yapacak Satürn'ün bulunduğu yere. 10. evinize giriş yapan Jüpiter; iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda sizlere türlü şans, destek ve olanaklar sunmaya başlayacaktır. İşinizle ilgili büyüme, daha kalabalık kesim tarafından tanınma, toplumsal statünüzde yükseliş meydana gelebilecektir. Birçoğunuz ünlü olma, ön plana çıkma fırsatı yakalayacaksınız, yetenekleriniz veya doğal yeteneklerinizle.

Kendi işi olanlar işlerinde artış ve büyümeye doğru gidecekler. İş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda daha optimist yaklaşım sergileyebilirsiniz. Her şey çokta fazla çaba sarf etmeden kendiliğinden gelişebilir. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili daha çok bilgi sahibi olacaksınız. İşinizle ilgili bol bol seyahat etmeniz gerekebilir bu seyahatlerin bir kısmı yurt dışı yolculukları olabilir. Hayatta belki de gelebileceğiniz en yüksek en iyi noktaya gelmeye başlayacaksınız. İş hayatınızdan kazandığınız gelirlerde ciddi bir artışlar başlıyor.

Dünyaya karşı olan sorumluluklarınızı çok daha rahat bir şekilde yerine getirebileceksiniz. Bir çoğunuz isminizin başına bir titr kazanacaksınız. Kendi işinizi kurmak, kendi işinizin patronu olmak içinde harika bir dönem. Hem Satürn'den adeta dayak yermiş gibi atmosfer yaratan Satürn,ün yanında Jüpiter gelince durum birazda olsa yumuşayacak sizler için kariyer konularında.