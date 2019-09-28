Boğa – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Boğa burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile ortaklıklara imzalar atmak, yeni projelere başlamak, partner veya ortakla beraber seyahatler yapmak için çok güzel bir zaman dilimi. Fikirlerinizle karşınızdaki kişileri rahatlıkla etkileyebileceksiniz.

4 Ekim'de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Oldukça yoğun ve koşturmalı bir süreç sizleri bekliyor olacak iş ve çalışma ortamınızla ilgili, yoğunluktan kafanızı kaşımaya vakit bulmakta güçlük çekebilirsiniz, yalnız iş ilişkileri kurduğunuz kişilerle agresif tavırlar içine girmemenizi öneririm. Ne kadar uzlaşmacı davranırsanız o kadar kazanırsınız. Bunun yanı sıra diyete başlamak için güzel bir süreç sizler için, kişisel gelişiminize daha çok zaman ayırabilirsiniz.

8 Ekim'de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 8 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. İlişkiler, ortaklıklar, evlilik gibi konularda bazı hırslar, kıskançlıklar gündeme gelebilir. Karşınızdaki kişileri daha fazla kontrol etmek isteyebilirsiniz. Hemen üzülmeyin, yalnız olanlar ciddi ilişkilere adım atmaya başlayabilirler. Bazılarınız söz, nişan, evlilikle ilgili adımlar atabilirsiniz.

13 Ekim'de ise 20. derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Dolunay sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu Dolunay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.

23 Ekim'de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile bir ay boyunca odaklanacağınız konular ilişkiler, ortaklıklar, evlilikle ilgili konular olacaktır. Mevcut bir ilişkiniz var ise bu hafta ilişkinizi ciddiye bindirme, kararlar alma döneminiz olabilir ya da ilişkinizi sorgulama tamam mı devam mı gibi soruların cevabını arayabilirsiniz. Önemli, ciddi ortaklık teklifleri gelebilir.

28 Ekim'de ise 4. derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay ikili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili etken olacaktır. Yeni bir iş ortaklığına girişebilirsiniz, evlilik, söz, nişan gibi durumlar için hazırlıklar başlayabilir, eğer yalnız iseniz yeni biriyle tanışabilirsiniz. Tek başınıza hareket etmektense, alacağınız destek ile daha hızlı ilerleme kaydedebileceksiniz. Yeni birileri ile tanışma için de güzel bir hafta. Yeni tanışacağınız kimseler oldukça zeki, zekasıyla sizi etkileyebilecek kişiler olabilir. Eğer hayatınızda biri de varsa, bu hafta karşılıklı olarak eleştirinin dozunu çok da fazla kaçırmayın derim.