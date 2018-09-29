Boğa – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Boğa burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Ekim'de 15 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Özellikle sağlığınız risk altında bu hafta, dikkatli olmakta yarar var. Ağrılar, sancılar, özellikle bel bölgenize, böbreklerinize, genital bölgelerinize dikkat edin.

İş ve çalışma ortamınızda yeni teklifler, projeler gündeme gelebilir, iş hayatınızda alıştığınız sistem ve düzende değişimler gündemde olacaktır. Bu hafta değişime açık olduğunuz sürece şans sizden yana olacaktır. Yalnız bu hafta biraz daha kendinize dönebilir, yalnızlık ve sessizlik ihtiyacınız artabilir. 10 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile ortaklıklara imzalar atmak, yeni projelere başlamak, partner veya ortakla beraber seyahatler yapmak için çok güzel bir zaman dilimi. Fikirlerinizle karşınızdaki kişileri rahatlıkla etkileyebileceksiniz. Bu hafta itibari ile 31 Ekim'e kadar tüm sözleşme ve imza gerektiren işlerinizi halledebileceksiniz.

24 Ekim'de 1 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay zamanı istek ve arzularınızı ortaya koymak, istekleriniz için yeni başlangıçlar yapmak, yeni girişimlerde bulunmak, finansal anlamda kazançlarınızı arttırmak için uygun koşullarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle hukuk, eğitim, ticaret, yurt dışı veya yabancılarla ilgili geçmişe ait belki de önemli gelişmeler kaydedebilirsiniz. Bir yenilenme, yeniden yapılanma süreci içine girebilirsiniz.

31 Ekim'de Merkür Yay burcuna geçiş yapacak. 16 Kasım'da geri hareketine başlayacak ve 8 Aralık tarihine kadar devam edecek geri hareketi, sonra sene sonuna kadar Yay burcunda seyahat etmeye devam edecek. Başkalarına ait finansal kaynaklardan daha rahat bir şekilde yararlanabileceksiniz. Bu dönem kredi çekebilir, ödemelerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bazılarınız primler, burslar, nafakalar konusunda sürpriz olumlu gelişmeler yaşayabilirler.