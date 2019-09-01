Boğa – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Boğa burcunu bu ay neler bekliyor?

14 Eylül’de Venüs, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte, iş ve çalışma ortamınızda huzur denge ve barış süreci başlıyor. Birbirinden keyifli iş projeleri gelebilir, yaptığınız işten çok daha fazla keyif alabilir; iş ortamınızda dengeli ve barışı sağlayacak olan kişi siz olabilirsiniz. Eğer hayatınızda kimse yoksa ve yalnızsanız iş yerinizden biriyle görüşmeye başlayabilirsiniz. Bu bir müşteriniz olabilir ya da aynı sektörde çalıştığınız biriyle duygusal bir yakınlık kurabilirsiniz. Venüs sayesinde günlük hayatınızda daha keyifli hale dönüştürebilir, kendinize yeni bir ev hayvanı alabilir, güzelleşmek için minik operasyonlar yaptırabilirsiniz.

14 Eylül'de Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde, iş arayanlar iş bulabilir, iş yerinde fikirlerinizle dikkat çekebilir, işinizle ilgi önemli müşterilerle önemli toplantılardan karlı çıkabilirsiniz. Eğer ki işiniz satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım ile ilgili ise yaşadınız, en keyifli dönemde olabileceksiniz. Birlikte çalıştığınız kimselerden gelecek olan fikirlere açık olmalısınız, işinizle ilgili anlaşmalar, sözleşmeler söz konusu bu süreçte.

14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda, yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat. Hayatınıza yeni insanlar katılabilir, bazıları ise ayrılabilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız aktivitelerde son dakika gollerinin yenmesi, son dakika işlerin iptal olması gibi bir durumda olabilir. Bu dönem, arkadaşlık ilişkilerinizde daha fedakar ve özverili davranmanız gerekebilir. Fakat iyi niyetinizin suistimal edilmemesine de özen gösterin. Arkadaşlık ilişkilerinizde stresli durumlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda sürpriz değişimler ortaya çıkabilir. Bir gelecek projeniz olabilir bu konuda umutlarınız hayalleriniz olabilir ancak Neptün etkili bu Dolunay sizi gerçekleri görmekten alıkoyabilir. Arkadaşlıklarda yeni başlangıçlar yapmak veya karşınızdaki insanlara ne kadar değer verdiğiniz ile ilgili yeniden karar almak zorunda hissedeceğiniz bir dönem olacaktır. Bazı arkadaşlarınızı daha farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilirsiniz ve arkadaşlığınızı tekrardan gözden geçirebilirsiniz.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız, iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz, sözleşme ve anlaşmaların gerçekleşebileceği konular, iş, yeni işler, projeler, anlaşmalar üzerine olabilecek. Kişisel sağlığınıza daha çok odaklanabilir, spor ve diyet gibi konularla ilgilenebilirsiniz.

28 Eylül’de ise 5. derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Özellikle sağlığınız risk altında bu hafta, dikkatli olmakta yarar var. Ağrılar, sancılar, özellikle bel bölgenize, böbreklerinize, genital bölgelerinize dikkat edin. İş ve çalışma ortamınızda yeni teklifler, projeler gündeme gelebilir, iş hayatınızda alıştığınız sistem ve düzende değişimler gündemde olacaktır. Bu hafta değişime açık olduğunuz sürece şans sizden yana olacaktır. Yalnız bu hafta biraz daha kendinize dönebilir, yalnızlık ve sessizlik ihtiyacı duyabilirsiniz.