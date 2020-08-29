Boğa – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Boğa burcunu bu ay neler bekliyor?

Eylül ayına Balık burcundaki Dolunay ile başlıyoruz. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda. Yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat. Hayatınıza yeni insanlar katılabilir bazıları ise ayrılabilir. Bu dönem arkadaşlık ilişkilerinizde daha fedakar ve özverili davranmanız gerekebilir. Ama iyi niyetinizin suistimal edilmemesine de özen gösterin.

5 Eylül’de Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 27 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahatinde iş arayanlar iş bulabilir, iş yerinde fikirlerinizle dikkat çekebilir, işinizle ilgi önemli müşterilerle önemli toplantılardan karlı çıkabilirsiniz. Eğer ki işiniz satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım ile ilgili ise yaşadınız! En keyifli dönemde olabileceksiniz. Birlikte çalıştığınız kimselerden gelecek olan fikirlere açık olmalısınız, işinizle ilgili anlaşmalar, sözleşmeler söz konusu bu süreçte. 6 Eylül’de ise Venüs, Aslan burcuna geçiş yapacak ve 24 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar evinizi güzelleştirmek, evinizin önemli ihtiyaçlarını gidermek için harika bir süreç. Taşınmak isteyebilir, tam da kafanıza göre bir ev bulabilirsiniz. Evinizi boyayabilir, dekoratif büyük değişiklikler yapabilirsiniz de! Aile içi ilişkilerinizi düzenleyebilir, olası sorunların üstesinden çok daha rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Geleceğe daha iyimser bir şekilde bakmaya ve plan yapmaya başlıyorsunuz! Ev arkadaşı arayanlar bu süreçte istedikleri gibi bir ev arkadaşı bulabilirler mesela. Yuva, yerleşim, aile, ev, gayrimenkul ile ilgili konularda olumlu bir süreçte olacaksınız kısacası.

Yalnız Mars, 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareketi 15 Kasım’a kadar devam edecek. Mars haritanızın 12. evinde geri gidecek ve sizleri özellikle sağlıkla ilgili konularda bünyenizi çok daha hassas yapabilecek. Arkanızdan türlü işler çeviren, kötü niyetli insanlarla uğraşmak zorunda kalabileceksiniz. Çok daha gizlilik içinde hareket etmeye çalışabilir, daha fazla yalnız kalabilirsiniz. Bu dönem hayata karşı isteklerinizde gerçekçi olmakta zorlanabilir, biraz boş işler veya hayaller peşinde koşturabilirsiniz. Yapacağınız işler çok iyi bile olsa pek takdir göremeyebilir veya fark edilmeyebilir. Tam anlamıyla bir fark edilme sorunu yaşayabilirsiniz. Bu süreçte şu ana kadar neler yaptığınızı analiz edebilir, hatalarınızın daha da farkına varabilirsiniz. Psikoloji, bilinçaltı, rüyalar gibi konular hayatınızda daha ön plana çıkabilir, uyku düzeninizde bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Ruhsal anlamda kendiniz sürekli gergin hissedebilirsiniz. 22 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız sözleşme ve anlaşmaların gerçekleşebileceği konular, iş, yeni işler, projeler, anlaşmalar üzerine olabilecek. Kişisel sağlığınıza daha çok odaklanabilir, spor ve diyet gibi konularla ilgilenebilirsiniz.