Boğa – Haziran Aylık Burç Yorumu

Haziran ayının aylık burç yorumları... Boğa burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Haziran’da 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya, Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Öncelikle tutulma ile beraber ödemeler, borçlar, eşinizin veya ortağınızın finansal durumu, harcamalarınız, primler, burslar, nafaka, miras gibi konular ön planda olacak. Bu konularla ilgili önemli gelişmeler kapıda olabilir. Bu konularda bazı gecikmeler veya bu konularla ilgili hedefleriniz olursa bu hedeflerin bir süreliğine gerçekleşmeyeceğini düşünmek gerekir.

Bu tutulmaya Balık burcundaki Mars'ın sert kontağı ile, dostlarla gerginlikler, sorunlar söz konusu olabilir. Tutulmalar +/- 1 aylık süreci gösterir bizlere. Bu süreçte kredi çekmek, kefil olmak, yatırım yapmak için koşullar uygun olmayabilir. Hızlı ve aceleci düşünmekten dolayı hatalı adımlar atmaya müsait zamanlarda olabiliriz. 21 Haziran’da ise 0. derece Yengeç burcunda Güneş tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu tutulmanın ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu tutulma sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama gibi konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz ve bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir. Daha çok okuyabilir, araştırabilirsiniz.