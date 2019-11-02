Boğa – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Boğa burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Kasım'da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konular harekete geçmeye başlıyor. Fakat kişisel kazançlarınızdan öte bu eşinizin, ortağınızın finansal konuları, banka, kredi, çek, senet, vergi, burs gibi konularda etki edecek. Eşinizden veya ortağınızdan rahatlıkla destek bulabileceksiniz. Ödeme yapmanız gereken koşullarda yine destekleyici etkiler altında olacaksınız. Bu süreçte ihtiyacınız olan borcu veya krediyi rahatlıkla alabileceksiniz yalnız abartmayın! Miras ile ilgili konuları gündemde olanlar olası sorunları daha kolay çözüme kavuşturabilecekler.

12 Kasım'da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Finansal konular gündeme geliyor, yeni kazançlar gündemde! Özellikle iş hayatınıza ilişkin konularda hızlı, olumlu ve finansal anlamda ödül veya destekleyici etkileri olacaktır. Bu yeni bir müşteri ile tanışma olabilir, terfi olabilir veya daha iyi maaşlı bir işe geçişle ilgili olabilir. Her halükarda bu Dolunay para konularınızı gündeme taşıyacaktır. Bu Dolunay, işin içinde Satürn olduğu için önemli. Parasal konularda beklenmedik, ani, sürpriz gelişmelere hazır olun. Ekonomik durumunuzu değiştirecek hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle hafta boyunca kariyeriniz ile ilgili yapmak istediğiniz değişimi yapmak, iş kurmak, çalışma sisteminizi değiştirmek, iş ve para düzeniniz için yöneticilerinizle konuşmak için uygun koşullar söz konusu. Kariyeriniz ile ilgili, size daha fazla kazanç sağlayacak, kontrollü değişimler söz konusu.

19 Kasım'da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Kuvvetinizi yönlendireceğiniz, çaba sarf edeceğiniz alanın ilişkiler, ortaklıklar ile ilgili olduğuna işaret etmekte. İlişkilerinizi düzenlemek, ilişkilerden yana mücadele edeceğiniz durumlar olsa bile galibi siz olacaksınız. İlişkilerin ve ortaklıkların hızla canlanacağı bir dönem başlamış olacak sizler için. Yalnız Mars'ın savaşmakla ilgili olduğunu da unutmamak gerek! Ortak, eş veya partnerinizle ustaca tartışma ve savaşlara da girebilirsiniz bu süreçte. Bu alanda bir süreliğine huzuru bir kenara kaldıracaksınız. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak ve verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri gibi konular bu bir aylık süreçte odak noktanız olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi ve iletişim hızı artabilir. Özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim altına almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.

26 Kasım'da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar size keyif verecek seyahatler dönemi başlamış olacak. Eğer yalnız bir Boğa iseniz yolculuklarınızda karşılaşabileceğiniz kişiler ile flörtöz etkileşimler söz konusu olabilir. Size keyif verecek, iyi gelecek bir eğitimi de araştırabilirsiniz. Veya partnerinizle birlikte minik bir tatil planı da organize edebilirsiniz. Yurt dışı, yabancıları bağlayan konulardaki işleriniz ise su gibi sorunsuz bir şekilde hallolabilecek. Ya da sizden mesafe olarak uzakta biri ile duygusal yakınlaşmalar söz konusu olabilir.

26 Kasım'da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak ve verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri gibi konular bu Yeni Ay'ın ana konusu olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi ve iletişim hızı artabilir. Yeni Ay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Yine bu Yeni Ay zamanı yatırım için kredi çekebilirsiniz. Özellikle bu yatırım arsa, ev, toprakla ilgili bir konu için olabilir. Evet yine maddi bir borç yükü söz konusu ama bu tamamen sizin iyiliğiniz, uzun vadede kazançlı çıkmanıza hizmet edecektir. Yine Yeni Ay zamanı sağlıkla ilgili kaslarınıza, eklemlerinize biraz daha dikkat etmenizde yarar var, kas ağrıları, kas spazmları meydana gelebilir. Spor yaparken özellikle koşarken, yürüyüşlerde kendinizi çok fazla kasmayın.