Boğa – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Boğa burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Kasım'da 15 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay ikili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili etken olacaktır. Yeni bir iş ortaklığına girişebilirsiniz. Evlilik, söz, nişan gibi durumlar için hazırlıklar başlayabilir, eğer yalnız iseniz yeni biriyle tanışabilirsiniz. Tek başınıza hareket etmektense, alacağınız destek ile daha hızlı ilerleme kaydedebileceksiniz.

Yeni birileri ile tanışmak için de güzel bir hafta. Yeni tanışacağınız kimseler oldukça zeki, zekasıyla sizi etkileyebilecek kişiler olabilir. Eğer ki hayatınızda biri varsa, bu hafta karşılıklı olarak eleştirinin dozunu çok da fazla kaçırmayın derim. 18 Kasım'da Mars Balık burcuna geçiş yapacak sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Bu sayede sizler çok daha sosyal olup, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan destekler alabileceksiniz. Hayatınızın efor ve mücadele alanı sosyal çevre, arkadaşlıklar, dostluklar alanına kayıyor olacak. Bu süreçte bir çok dostunuzun sorununa aynı anda yetişmeniz gerekebilir. Kulüplere, sivil toplum kuruluşlarına üye olabilir, buralarda aktif görevler alabilirsiniz. İş hayatından kazandığını gelirleri arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Bu dönem dostlarınız için ya kurban ya da kurtarıcı rolüne bürünebilir, enerjinizi daha çok onlar için harcayabilirsiniz. Dostlar arası fedakarlık teması ön plana çıkacakken, bu fedakarlık gerginliğe de sebebiyet verebilir. Ben onca şey yapıyorum ama karşımdaki benim kadar özverili davranmıyor diyerek alınganlık yapabilirsiniz. Bu dönem biraz daha partiler, eğlenceli aktiviteler hayatınızda yer alacaktır.

23 Kasım'da 0 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gider ve gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Eğer kişisel haritalarınızda Dolunay'ın düştüğü yer ve kurduğu kontaklar iyi ise, sürpriz, beklenmedik kazançlarla karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik kazançları yanı sıra yine ani giderler de gündeme gelebilir. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak.