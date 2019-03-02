Boğa – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Boğa burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Mart'ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart'a kadar bu burçta seyahat edecek. Yaptığınız işlerden çok daha fazla keyif alabileceksiniz. Venüs sizi yaptığınız işlerde fark edilmenizi ve parlamanıza yardımcı olacak. Yalnız bireysel değil işlerinizi yaparken gruplarla çalışıp destek almanızı sağlayacak. Özellikle toplum yararına, toplumun genelini ilgilendiren projelerde aktif görev alabilirsiniz.

Venüs size belki iş değiştirtmez, ama mevcut işinizi çok daha iyi bir hale getirmek, işinizden keyif almanızı sağlayacak koşullarla karşılaştırabilir. Özellikle kadınlardan güzel yardımlar alabileceksiniz. 5 Mart'ta ise Merkür Balık burcunda 3 haftalık geri hareketine başlıyor. 11. evinizde geri gidecek olan Merkür'ün etkilerini sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizde, iş hayatından kazandığını gelirlerde, idealleriniz ile ilgili konularda hissetmeye başlayacaksınız. Arkadaşlarınız ile iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir, bilgiler farklı bir şekilde dilden dile dolaşabilir. Yardım edeceğiniz veya yardım alacağınız bir konu ile ilgili gelişmeler sandığınızdan çok daha yavaş gelişebilir, pürüzler oluşabilir. Bu ay maaş bordronuzu da dikkatle incelemenizi öneririm, ödemelerde muhasebesel bir hata ortaya çıkabilir. Arkadaşlarınızın doğum günü için alacağınız hediyede karışıklık çıkabilir. İşte Merkür bu tarz pürüzler çıkarmak için kollarını sıvamak üzere.

6 Mart'ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. Uranüs bir burçta oldukça uzun zaman kalır. Bu yüzden etkileri hemen ortaya çıkmayabilir. Fakat burcunuzda hareket edecek olan Uranüs hayatınızdaki bir çok şeyi aydınlatarak görünür hale getirecek. Cesaret, yenilik, bağımsızlık ve özgürlük duygularını çok daha kuvvetli bir şekilde hissedebileceksiniz. Sizleri biraz daha pervasız ve gözü pek bir hale sokarak, cesurca adımlar atmanızı sağlayacak. Uranüs'ün burcunuzdaki etkilerini ilerleyen zamanlarda daha detaylı olarak açıklayacağım. İlk iki ay Uranüs'ün bu etkisi ile alışmış olduğunuz düzenin yıkılarak yeni düzene alışma sürecini öğreneceksiniz ve oldukça efor sarf etmeniz gerekecek. Bu yüzden hayatınızda gerçekleşecek olan köklü değişiklikler için şimdiden hazır olun. 6 Mart'tan bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda, yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat! Hayatınıza yeni insanlar katılabilir, bazıları ise ayrılabilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız aktivitelerde son dakika gollerinin yenmesi, son dakika işlerin iptal olması gibi bir durumda olabilir. Bu dönem arkadaşlık ilişkilerinizde daha fedakar ve özverili davranmanız gerekebilir. Ama iyi niyetinizin suistimal edilmemesine de özen gösterin. Arkadaşlık ilişkilerinizde stresli durumlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda sürpriz değişimler ortaya çıkabilir. Bir gelecek projeniz olabilir bu konuda umutlarınız hayalleriniz olabilir. Ancak Neptün etkili bu Yeni Ay sizi gerçekleri görmekten alıkoyabilir. Arkadaşlıklarda yeni başlangıçlar yapmak veya karşınızdaki insanlara ne kadar değer verdiğiniz ile ilgili yeniden karar almak zorunda hissedeceğiniz bir dönem olacaktır. Bazı arkadaşlarınızı daha farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilirsiniz ve arkadaşlığınızı tekrardan gözden geçirebilirsiniz.

20 Mart'ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. Güneş'in 12. evinize girmesi ile beraber yoğun ve yorucu geçen birkaç ayın ardından bir nevi dinlenme dönemine giriş yapıyor olacaksınız. Daha içe kapalı, kabuğunuza çekilmeye başlayabilir, zihninizi dinlendirecek konulara yönelebilirsiniz. Bu dönem check up’tan geçebilir, daha gizlilik içinde hareket etmeye meyilli olabilirsiniz. Zihninizi saran olumsuz ve kötü düşüncelerden arınabilir, hukuksal veya devletle ilgili konularınızı daha rahat bir şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz. Bu bir aylık süreç sizler için bir nevi yavaşlama, sakinleşme, nefes alma, kendinize dönme, eğer iyi kontrol edilmezse depresyon gibi durumlara neden olabilir. Güneş'in bu seyahati yaşamı kontrol etme çabanızdan vazgeçin demesidir aslında. Bu süreçte uyku düzeninde aksaklıklar, ruhsal anlamda rahatsızlıklar, daralmalar söz konusu olabilir. 21 Mart'ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu Dolunay'ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Dolunay zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü bir takım alışkanlıkları bu Dolunay sayesinde bırakabilirsiniz.

26 Mart'ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde sizleri daha sosyal, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan güzel destekler ve yararlar görmenize yardımcı olacaktır. Daha çok sosyalleşecek, gezecek, tozacak dinlenme fırsatı pek bulamayabileceksiniz. Sosyalleştiğiniz, dostlarınızla beraber vakit geçirdiğiniz sürece kendinizi iyi ve keyifli hissedebileceksiniz. Bu süreçte daha kendinize yakın, benzer özelliklere sahip olduğunuz kimselerle takılmak size iyi gelecektir. Odağınız daha çok eğlence üzerine kurulu olacak, partileri davetler, organizasyonların aranan ismi olabileceksiniz. Eğer ki yalnızsanız gerçekten de katılacağınız kalabalık aktivitelerde romantik yakınlaşmalar söz konusu olabilir veya bir süredir tanıdığınız biri ile romantik bir yakınlaşma olabilir. Derneklerde, kulüplerde eğlenceli, aktif görevlerde alabilirsiniz.

31 Mart'ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars finansal konularda hareket, hız, agresyon ve stresi beraberinde getirecek. Para kazanabilmek için çok daha fazla çalışmanız, efor sarf etmeniz gerekebilir. Finansal konularla ilgili kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Hakkınızı almak için daha çok mücadele etmeniz gerekebilir. Ve tabii ki Mars adama harcatır, harcamalarınızda bu zaman dilimi içinde daha çok artabilir.