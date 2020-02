Boğa – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Boğa burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Mart’ta ise Venüs burcunuza geçiş yapacak ve 4 Nisan’a kadar seyahat edecek. Hayatın keyifli, zevk veren yanları ile daha çok haşır neşir olabileceksiniz. Fiziksel anlamda değişiklikler yapabilir, saç kesiminizi, saç renginizi değiştirebilir, yeni kıyafetler alabilirsiniz. Venüs girdiğiniz her ortamda gözleri üzerinize çekilmesine neden olacak ve daha da güzel haber geliyor aşk her an kapınıza çalabilir. Siz aşk için birilerinin peşinden değil birileri sizin peşinizden koşacağa benziyor. Estetik operasyonlar içinde uygun bir süreçtir.



9 Mart’ta ise Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay aşk, çocuklar, yaratıcılık, spekülatif kazançlar, hobiler, yaratıcılığı ilgilendiren bölgede meydana gelecek. Bu konularda genel olarak titiz, detaycı, mükemmeliyetçi olabilirsiniz. Özel hayatınızı daha fazla sorgulayabilir, hatalar arayabilir, sık sık eleştirileri dile getirebilirsiniz. Bir aldanma, kafa karışıklığı, ne istediğini bilememe gibi durumlar yaşanabilir. Özel hayatta bir hayal kırıklığı da söz konusu olabilir açıkçası. Yeni tanışabileceğiniz kimselerin size verdiği bilgileri farklı noktalardan doğrulamayı ihmal etmeyin bence. Eğer yaratıcı bir iş yapıyorsanız bu Dolunay, yaratım gücünüzü arttırıcı bir şekilde destekleyecektir. Fakat paranızla ilgili risk almak, kumar oynamak, şans oyunlarına dalmak, borsada yatırım yapmak, borsa oynamak için de pek uygun bir hafta değil açıkçası. Yeni bir hobiye başlamak, el işlerine yönelmek, detay gerektiren bir uğraşla haşır neşir olmak için ise harikadır. İşin içinde Neptün olduğundan dolayı özel hayatınızı bu Dolunay ile ister istemez daha fazla sorgulayacaksınız. Siz gerçekten bir ilişki içinde nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl davranıyorsunuz veya neye ihtiyacınız var gibi sorular sorabilirsiniz. Sevdiğinizle daha güçlü bir sevgi bağı kurmak adına fedakarlık etmek ve karşılıklı özveride bulunmanızı gerektiren konular ortaya çıkabilir. Fedakarlık etmek, alttan almak, ilişkide daha fazla toleranslı ve şefkatli davranmak gerekebilir. Yaratıcı çalışmalara başlayabilir, hobilerinize eğilebilir ve kendinizi ifade etmek bakımından sezgileri duyguları ve yetenekleri daha fazla kullanmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınız varsa onları geliştirici çalışmalara, hobilere, bireysel sporlara ve etkinliklere başlatabilirsiniz. Kendiniz de yeteneklerinizi geliştirici hobilere veya çalışmalara başlamaları için adım atabilirsiniz.

20 Mart’ta ise Güneş, artık Koç burcuna geçiş yaparak bir aylık yeni seyahatine başlayacak. Daha içe kapalı, kabuğunuza çekilmeye başlayabilir, zihninizi dinlendirecek konulara yönelebilirsiniz. Bu dönem check-uptan geçebilir, daha gizlilik içinde hareket etmeye meyilli olabilirsiniz. Zihninizi saran olumsuz ve kötü düşüncelerden arınabilir, hukuksal veya devletle ilgili konularınızı daha rahat bir şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz. Bu bir aylık süreç, sizler için bir nevi yavaşlama, sakinleşme, nefes alma, kendinize dönme, eğer iyi kontrol edilmezse depresyon gibi durumlara neden olabilir. Güneş'in bu seyahati, yaşamı kontrol etme çabanızdan vazgeçin demesidir aslında. Bu süreçte uyku düzeninde aksaklıklar, ruhsal anlamda rahatsızlıklar, daralmalar söz konusu olabilir. 22 Mart’ta ise Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak, zira Retro yani geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi ise 30 Eylül’e kadar sürecek. İdeallerinizi, hayata bakış açınızı ve inanç sisteminizi sorgulamaya, eleştirmeye başlayabilirsiniz. Satürn 9. evinizden geçerken ideallerinize ulaşmanız için gerçekten doğru kişilerle irtibat kurup kurmadığınızı düşünmenize neden olabilir. İlerde işinize yarayacak, özellikle mesleki anlamda kullanacağınız yeni tekniklerle ilgili eğitim, öğrenim sürecine girebilirsiniz. Yalnız bu süreç hem ağır hem de zahmetli olabilir sizin için. Bir avukattan yardım ve destek alabilirsiniz. Bunun yanı sıra, sonuçlanmasını istediğiniz, beklediğiniz bir mahkemeniz veya hukuksal konular biraz daha zamana yayılabilir.

31 Mart’ta ise Mars, Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Harekete geçeceğiniz, insiyatif alacağınız ve mücadele edeceğiniz alan iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacaktır. Planladığınız hedeflere daha hızlı ve konsantre bir şekilde yol alabilirsiniz. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda olası gerginliklere karşı, soğuk kanlılığınızı korumanız sizin açınızdan yararlı olacaktır. İş arayan Boğa ve yükselen Boğalar belirtilen tarihe kadar gelişmelerle karşılaşabilirler