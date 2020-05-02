Boğa – Mayıs Aylık Burç Yorumu

Mayıs ayının aylık burç yorumları... Boğa burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Mayıs’ta Akrep burcunda bir Dolunay meydana gelecek. İkili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili etken olacaktır. Yeni bir iş ortaklığına girişebilirsiniz, evlilik, söz, nişan gibi durumlar için hazırlıklara başlayabilir, eğer yalnız iseniz yeni biriyle tanışabilirsiniz. Tek başınıza hareket etmektense, alacağınız destek ile daha hızlı ilerleme kaydedebileceksiniz. Yeni birileri ile tanışmak için de güzel bir hafta. Yeni tanışacağınız kimseler oldukça zeki, zekasıyla sizi etkileyebilecek kişiler olabilir. Eğer hayatınızda biri de varsa, bu hafta karşılıklı olarak eleştirinin dozunu çok da fazla kaçırmayın derim.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. Parasal konularda verimin ve bereketin düşebileceği bir zaman. Maddi olarak beklentileriniz yeterince karşılanmayabilir. Maddi hedeflere ulaşmak kolay olmayabilir veya gecikmeler söz konusu olabilir. Bu dönem kendinizi mutlu etmek kolay olmayacağı gibi, kendinizi satmanız, pazarlamanız da kolay olmayabilir. Para anlaşmaları yaparken ederinden daha ücretlere anlaşmalar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Elinizdeki kaynakları akıllıca idare etmek pek kolay olmayabilir. Eskiden kaybettiğiniz değerli eşyalarınızı bulabilirsiniz ama bu dönem cüzdan, anahtar veya kıymetli eşyalarınıza da dikkat etmenizde fayda var. 13 Mayıs’ta da Jüpiter, Oğlak burcuna geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta geri hareket edecek. Bu dönemde yurt dışı, yabancılar, eğitim, akademik konularla ilgili işlerde ciddi yavaşlama, fırsatları yeteri kadar değerlendirememe durumu söz konusu olabilir. Ya da en iyi senaryo ile eskiden kaçırdığınız kariyer fırsatları ile yeniden karşılaşabilirsiniz. 22 Mayıs’ta ise İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Finansal konular ön planda. Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gider gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Eğer kişisel haritalarınızda Yeni Ay’ın düştüğü yer ve kurduğu kontaklar iyi ise sürpriz, beklenmedik kazançlarla karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik kazançların yanı sıra yine ani giderler de gündeme gelebilir. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak.