Boğa – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Boğa burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Nisan'da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. 17 Nisan'da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür hayatınızda görünmeyen noktalarında seyahat edecek.

Bu süreçte yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir, sık sık arkanızdan fısır fısır konuşan insanların varlığına şahit olabilir, bilgi alışverişlerinde sıkıntılar meydana gelebilir. Kendinizi yeteri kadar iyi ifade edememekten, anlaşılmamaktan yakınabilirsiniz. Eğer yaratıcılık gerektiren işlerde çalışıyorsanız nispeten daha şanslı olabileceksiniz. Bu dönem içe dönüp kendinizi daha çok sorgulayabilirsiniz. Bu dönem içinizdekileri kağıda dökmek, hayatınızın artılarını ve eksilerini karşılaştırabilirsiniz

19 Nisan'da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte özellikle sağlığınız risk altında bu hafta, dikkatli olmakta yarar var. Ağrılar, sancılar, özellikle bel bölgenize, böbreklerinize, genital bölgelerinize dikkat edin. Ateşli hastalıklara daha kolay yakalanabilirsiniz. İş ve çalışma ortamınızda yeni teklifler, projeler gündeme gelebilir, iş hayatınızda alıştığınız sistem ve düzende değişimler gündemde olacaktır. Değişime açık olduğunuz sürece şans sizden yana olacaktır. 20 Nisan'da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Tembellikle harekete geçip geçmeme arasında sıkışıp kalmaya işaret etmektedir. 12. evinizde ilerleyecek olan Venüs bu dönemde yapacağınız hırsların özellikle sağlığınıza zarar verebileceğine de işaret etmekte. Ruhunuza iyi gelecek, sizi ruhsal anlamda sakinleştirecek eylemlere yönelmenizde fayda var. Bu dönem bağışıklık sisteminiz çok kuvvetli olmayabilir ve çok sık hastalıklara yakalanabilirsiniz. Bu dönem sizin için biraz sıkıcı bir durum. Sizden güçlü düşmanlarla, arkanızdan iş çeviren nankör kişilerle uğraşmanız gerekebilir. İlişkiler anlamında sizi yalnızlığa, içe kapanmaya itebilir. Bir ilişki içinde iken bile kendinizi yalnız hissedebilir, gereksiz kıskançlıklar, kaprislerle ilişkinizi yorabilirsiniz.

20 Nisan'da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Adeta yeniden doğacak, yaşama karışacak, yeni girişimler yapabilecek, iş ile ilgili konularda destekleyici etkileri olacak. Bir nevi sizler için kış uykusundan uyanma zamanı olacak, bütün spot ışıklarını üzerinize çekebileceksiniz. Güçlü kişilerden destekler alabilecek, attığınız adımlarla dikkat çekici olacaksınız. Kısacası sizler için bereketli ve de keyifli bir dönem başlıyor bu hafta itibari ile.

30 Nisan'da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül'e kadar devam edecek. Satürn 9. evinizden geçerken ideallerinize ulaşmanız için gerçekten doğru kişilerle mi irtibat kurup kurmadığınızı düşünmenize neden olabilir. İlerde işinize yarayacak özellikle mesleki anlamda kullanacağınız yeni tekniklerle ilgili eğitim, öğrenim sürecine girebilirsiniz. Yalnız bu süreç hem ağır hem zahmetli olabilir sizin için. Bir avukattan yardım ve destek alabilirsiniz. Bunun yanı sıra sonuçlanmasını istediğiniz, beklediğiniz bir mahkemeniz veya hukuksal konular biraz daha zamana yayılabilir.