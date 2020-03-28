Boğa – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Boğa burcunu bu ay neler bekliyor?

4 Nisan itibari ile Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi geri hareketi derken 6 Ağustos’a kadar İkizler burcunda seyahat edecek. Bu sizler için para demek aslında, daha çok kazanabileceğiniz, kazançlarınızın artacağı güzel bir sürece giriş yapıyorsunuz. Fikirlerden para kazanabilirsiniz, özelikle kendi yaratıcı fikirlerinizi paya dönüştürme fırsatları elde edebilirsiniz. Bu süreçte bol bol hediyeler de alabilirsiniz, keyfinize, moda ve kıyafet için sık sık alışverişe çıkabilirsiniz. Kısacası sizin için finansal anlamda güzel bir dönem başlamış olacak bu hafta itibari ile.

8 Nisan’da ise 18. derece Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Dolunay zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü bir takım alışkanlıkları bu dolunay sayesinde bırakabilirsiniz. 11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar seyahat edecek. Merkür hayatınızda görünmeyen noktalarında seyahat edecek. Bu süreçte yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir, sık sık arkanızdan fısır fısır konuşan insanların varlığına şahit olabilir, bilgi alışverişlerinde sıkıntılar meydana gelebilir. Kendinizi yeteri kadar iyi ifade edememekten, anlaşılmamaktan yakınabilirsiniz. Eğer yaratıcılık gerektiren işlerde çalışıyorsanız nispeten daha şanslı olabileceksiniz. Bu dönem içe dönüp kendinizi daha çok sorgulayabilirsiniz. Bu dönem içinizdekileri kağıda dökmek, hayatınızın artılarını ve eksilerini karşılaştırabilirsiniz.

19 Nisan’da Güneş artık burcunuza geçiş yapacak ve bir ay burcunuzda seyahat edecek. Adeta yeniden doğacak, yaşama karışacak, yeni girişimler yapabilecek, iş ile ilgili konularda destekleyici etkileri olacak. Bir nevi sizler için kış uykusundan uyanma zamanı olacak, bütün spot ışıklarını üzerinize çekebileceksiniz. Güçlü kişilerden destekler alabilecek, attığınız adımlarla dikkat çekici olacaksınız. Kısacası sizler için bereketli ve de keyifli bir dönem başlıyor bu hafta itibari ile! 23 Nisan’da ise yine burcunuzda Uranüs etkili bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay zamanı istek ve arzularınızı ortaya koymak, istekleriniz için yeni başlangıçlar yapmak, yeni girişimlerde bulunmak, finansal anlamda kazançlarınızı arttırmak için uygun koşullarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle hukuk, eğitim, ticaret, yurt dışı veya yabancılarla ilgili geçmişe ait belki de önemli gelişmeler kaydedebilirsiniz. Bir yenilenme, yeniden yapılanma süreci içine girebilirsiniz. Fiziksel olarak değişime gitmek, yeni bir tarza sahip olmak, diyete başlamak için koşullar sizin adınıza uygun. Bu Yeni Ay ile birlikte, özgürlük ihtiyacınız da aynı şekilde artacaktır. Sizi kısıtlayan koşullar her ne ise veya yapmak istediğiniz ve sürekli ertelediğiniz her ne varsa hafta boyunca bunları yapmak adına büyük kararlar alıp harekete geçebilirsiniz.

“Lütfen sizin ve başkalarının sağlığı için evlerinizde kalın.”