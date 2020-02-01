Boğa – Şubat Aylık Burç Yorumu

Şubat ayının aylık burç yorumları... Boğa burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim odağınız daha çok arkadaşlarınıza doğru kaymaya başlıyor, onlarla ortaklaşa projelere girişebilirsiniz. Arkadaşlıklar arası yardımlaşma teması daha ön planda olmaya başlıyor. Arkadaşlarınıza sürekli onların yaşamlarına ilişkin tavsiyeler vermeniz gerekebilir, arkadaşlarınızın gözüm ablası olabilirsiniz bir nevi.

8 Şubat’ta ise ilişkileri ve aşkı gösteren Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 5 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün bu seyahati tembellikle, harekete geçip geçmeme arasında sıkışıp kalmaya işaret etmektedir. 12. evinizde ilerleyecek olan Venüs, bu dönemde yapacağınız hırsların özellikle sağlığınıza zarar verebileceğine de işaret etmekte. Ruhunuza iyi gelecek, sizi ruhsal anlamda sakinleştirecek eylemlere yönelmenizde fayda var. Bu dönem bağışıklık sisteminiz çok kuvvetli olmayabilir ve çok sık hastalıklara yakalanabilirsiniz. Bu dönem sizin için biraz sıkıcı bir durum. Sizden güçlü düşmanlarla, arkanızdan iş çeviren nankör kişilerle uğraşmanız gerekebilir. İlişkiler anlamında sizi yalnızlığa, içe kapanmaya itebilir. Bir ilişki içindeyken bile kendinizi yalnız hissedebilir, gereksiz kıskançlıklar, kaprislerle ilişkinizi yorabilirsiniz. 9 Şubat’ta ise 20. derece Aslan burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay’ın odaklanacağı konular ev, yuva, aile ile ilgili konular, yerleşim, gayrimenkul, alım satıma ilişkin konular, aile içi ilişkiler üzerine olacaktır. Dolunay ile evinizi değiştirebilir, yeni bir eve geçebilir, ev almak için kolları sıvayabilirsiniz. Ya da evinize yeni televizyon, ses sistemi, müzik sistemi, teknolojik bir takım aletler alabilirsiniz. Bazılarınız evinizle işinizi birleştirebilir, home office tarzı bir yapıya doğru da gidebilirsiniz. Veya işiniz ile evinizi yakınlaştırmak isteyebilirsiniz. Ailenizden, kan bağınız olan birileri ile iş projeleri yaratabilirsiniz. Ya da arzu ettiğiniz geniş ferah bir ev kiralayabilirsiniz. Her şekilde yaşam alanınızda kendinizi daha özgür ve güvende hissedeceğiniz gelişmeler kapınızda olacaktır.

16 Şubat’ta ise Mars, 31 Mart’a kadar Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak. 9. evinizde ilerleyecek olan Mars yayıncılık, iletişim, yurt dışı ile ilgi projeler, yabancılarla ilgili işler, yurt dışına seyahatler konusunda yaşamınızda hız vermeye başlayacak. 17 Şubat’ta ise Merkür'ün üç hafta sürecek olan geri hareketi başlıyor. 11. evinizde geri gidecek olan Merkür'ün etkilerini sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizde, iş hayatından kazandığını gelirlerde, idealleriniz ile ilgili konularda hissetmeye başlayacaksınız. Arkadaşlarınız ile iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir, bilgiler farklı bir şekilde dilden dile dolaşabilir. Yardım edeceğiniz veya yardım alacağınız bir konu ile ilgili gelişmeler sandığınızdan çok daha yavaş gelişebilir, pürüzler oluşabilir. Bu ay maaş bordronuzu da dikkatle incelemenizi öneririm, ödemelerde muhasebesel bir hata ortaya çıkabilir. Arkadaşlarınızın doğum günü için alacağınız hediyede karışıklık çıkabilir. İşte Merkür bu tarz pürüzler çıkarmak için kollarını sıvamak üzere.

23 Şubat’ta 4. derece Balık burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda, yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Ama Merkür'ün de bu alanda geri harekette olduğunu unutmayın. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat. Hayatınıza yeni insanlar katılabilir bazıları ise ayrılabilir.