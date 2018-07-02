Boğa – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Boğa burcunu bu ay neler bekliyor?

10 Temmuz'da Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 7 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Yalnız olan arkadaşlarım aşk konusunda oldukça şanslı etkiler altında olacaksınız. Flörtler, tanışmalar, heyecan verici karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra işleri yaratıcılık, sanat, sahne..vb işleri olanlar keyifli ve destekleyici bir süreçten geçiyor olacaksınız.

Hayatın daha eğlenceli ve keyifli yönleri ile ilgilenebilirsiniz. Yine çocuk sahibi olmak isteyenler bu dönemde bazı girişimlerde bulunabilirler, çocuk sahibi olanlar ise çocuklarının hayatlarına ilişkin güzel gelişmeler yaşayabilirler. 27 Temmuz'da 4 derece Kova burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulma ile kariyer, statü, prestij, iş konuları hayatınızın odak noktası haline gelecektir. Bu alanda sıra dışı, daha önce görmediğiniz, denemediğiniz deneyimler yaşayabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. İş konusunda önemli bir organizasyona dahil olabilir veya bir proje içinde olmanız gerekebilir, teklifi gelebilir. Her şekilde bu size prestij katacak bir gelişme olacaktır.

Bu tutulma ile sizlere yeni iş kapıları açılabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yaptığınız işte teknolojiyi, dijital pazarlamayı daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ya da dijital bağlantılı işlerle daha fazla haşır neşir olmanız gerekebilir. Bu sizin pek de beklediğiniz, umduğunuz tarzda bir kariyer gelişmesi olmayacaktır. Kariyer konusunda sürprizlere hazır olun ve emin olun kendinizi daha özgür hissetmenize neden olacak gelişmeleri bekleyin.