Boğa – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Boğa burcunu bu ay neler bekliyor?

2 Temmuz'da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars'ın Aslan burcuna giriş yapması ile birlikte evinizde onarım, tamirat gerektiren işlerle uğraşabilir, alım, satım, kiralama gibi konuları planlayabilir, organize edebilirsiniz. Aile içinde bir çok konuşulmayan, belki de halı altına itilen konular konuşulmak üzere gün yüzüne çıkabilir. Bunun yanı sıra stresinizi daha çok ailenize veya birlikte yaşadığınız kişiler üzerine de yönlendirebilirsiniz. Bu tarihe kadar bir aile bireyinin ameliyatı da gündeme gelebilir.

2 Temmuz'da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu tutulmanın ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu tutulma sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama..vb konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz. Bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir. Daha çok okuyabilir, araştırabilirsiniz. 3 Temmuz'da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz'a kadar bu burçta seyahat edecek. Birbirinden keyifli özellikle deniz yolculukları veya deniz kenarı yerlere yolculuklar gündeme gelebilir. Yakın çevreniz, komşularınız ve kardeşleriniz ile daha ılımlı ve uyumlu ilişkiler geliştirmeye başlıyorsunuz. İlişkiler, aile ilişkileri ile ilgili daha çok okuyabilir, araştırabilir, ilgilenebilirsiniz. Kardeşlerinizin hayatına ilişkin güzel sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz.

8 Temmuz'da Merkür Aslan burcunda 3 haftalık geri hareketine başlıyor. 4. evinizde geri gidecek olan Merkür, eviniz içinde kullandığınız elektronik aletlerde bir takım sorunlar, arızalar çıkartabilir. Evinizde kullandığınız bilgisayar, laptop, mutfak gereçleri, kumandalar, televizyon, müzik seti,..vs de bir takım arazlar oluşabilir. Aile içinde özellikle kelimeler havada uçuşabilir, herkes başka telden çalar ve bireyler birbirini anlamakta zorlanabilir, yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Bu süreçte ev değiştirmek, yeni ev almak için çok uygun değildir. Geleceğe yönelik yaptığınız planlar sürekli değişebilir, kafanız karışık olabilir. 23 Temmuz'da Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular geleceğe yönelik hedefler, planlar, yerleşime ait konular, ev ve aile ilişkileri üzerine olacaktır. Bu bir ay bu konular üzerinde otoriteniz rahatça kurabileceksiniz.

28 Temmuz'da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar evinizi güzelleştirmek, evinizin önemli ihtiyaçlarını gidermek için harika bir süreç. Taşınmak isteyebilir, tam da kafanıza göre bir ev bulabilirsiniz. Evinizi boyayabilir, dekoratif büyük değişiklikler yapabilirsiniz de! Aile içi ilişkilerinizi düzenleyebilir, olası sorunların üstesinden çok daha rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Geleceğe daha iyimser bir şekilde bakmaya ve plan yapmaya başlıyorsunuz! Ev arkadaşı arayanlar bu süreçte istedikleri gibi bir ev arkadaşı bulabilirler mesela. Yuva, yerleşim, aile, ev, gayrimenkul ile ilgili konularda olumlu bir süreçte olacaksınız kısacası.