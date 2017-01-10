Boğa – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

10 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Bugün kendinizi rahat hissedeceğiniz yerlere gidebilir, keyif aldığınız lokantalarda yemek yiyebilirsiniz. Maddi ve manevi sizi iyi hissettiren insanlarla temas halinde olmayı arzu edersiniz.

Arkadaş çevrenizde size ihtiyacı olanlara manevi destek sağlama mecburiyetinde olabilirsiniz. İnanç ve hukuki ortamlar bugün sizin ruhunuzu sıkabilir ve mecbur da olsanız bu ortamlardan uzaklaşmak zorunda hissedebilirsiniz. Kendinize ait sabit fikirlerinizin ve belirli konulardaki inançlarınızın değiştiğini fark edebilirsiniz.