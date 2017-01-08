Boğa – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu

8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Dünyevi zevklerinizden keyif aldığınız, yeme, içme ve gezme konularında vakit geçirmek isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Maddi hedeflerinizi tasarlayabileceğiniz, somut getirisi olan konulara odaklanabileceğiniz enerjilere sahipsiniz.

Hayatın keyif getiren maddi ve somut konularına biraz daha düşkün olabileceksiniz. Kalıcılığı olan konularda ve hedeflerinizde ilerleyebilirsiniz. Devletle ilgili iletişiminize Merkür gerilemesi bitimiyle işlemlerinize rahat devam edebilirsiniz. Akşam saatleri Ay boşluğu nedeniyle biraz tembelleşebilirsiniz.