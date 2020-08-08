Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Boğa – 10 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 10 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

10 Ağustos haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ağustos 8, 2020
Boğa – 10 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
10 Ağustos haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. İllegal işlerden uzak durmalı, yapacağınız her işi prosedürüne uygun bir şekilde yapmalısınız. Hukuksal konular, yurt dışı ile ilgili işler, yabancılarla ilgili konularda sabrınız epey test edilebilir, bu konularda majör bir takım sorunlarla uğraşmanız gerekebilir.

Keza sağlığınızda pek iyi gözükmüyor, bu dönem çok çabuk hastalanabilir, vücut direnciniz düşük olabilir, ateşli hastaklıklar, kan, kan değerleri ile ilgili konularda problemler ortaya çıkabilir. Bu hafta kontrolünüz dışında gelişen tüm olaylar sizi epey yorabilir, ruhsal anlamda da gerginlik, huzursuzluk, depresyon gibi durumlar oluşabilir. Hafta boyunca her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan çok yorgun düşebilir, sinirleriniz yıpranabilir. Bu enerjinizi mesleki anlamda daha iyi ve daha güçlü olmak için kullanmanızı tavsiye ederim.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Mars ve Plüton’un kavgası başlıyor!
Venüs Yengeç burcunda: Evlenmek için en uygun süreç!
Merkür Aslan burcunda: Bencilce düşüncelere dikkat