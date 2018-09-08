Boğa – 10 Eylül Haftalık Burç Yorumu

10 Eylül haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Kova burcuna geçiş yapacak ve 16 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Harekete geçeceğiniz, inisiyatif alacağınız ve mücadele edeceğiniz alan iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacaktır. Planladığınız hedeflere daha hızlı ve konsantre bir şekilde yol alabilirsiniz.

İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda olası gerginliklere karşı, soğukkanlılığınızı korumanız sizin açınızdan yararlı olacaktır. İş arayan Boğa ve yükselen Boğalar belirtilen tarihe kadar gelişmelerle karşılaşabilirler. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Bir avukat, muhasebeci, önemli mevki sahibi biri sizin yardımınıza koşabilir. Bu özellikle size finansal anlamda kazanç getirecek olan bir teklif veya fikir de olabilir. Yurt dışı, alım ve satım, seyahatler konusunda da keyifli gelişmeler bekleyebilirsiniz. Bu hafta hayatı anlamaya yönelik, derinliği ve ruhu olan özel konular üzerinde detaylı araştırmalar yapabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz.