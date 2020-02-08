Boğa – 10 Şubat Haftalık Burç Yorumu

10 Şubat haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcundaki Dolunay’ın etkileri devrede olacak. Dolunay’ın odaklanacağı konular ev, yuva, aile ile ilgili konular, yerleşim, gayrimenkul, alım satıma ilişkin konular, aile içi ilişkiler üzerine olacaktır.

Dolunay ile evinizi değiştirebilir, yeni bir eve geçebilir, ev almak için kolları sıvayabilirsiniz. Ya da evinize yeni televizyon, ses sistemi, müzik sistemi, teknolojik bir takım aletler alabilirsiniz. Bazılarınız evinizle işinizi birleştirebilir, home office tarzı bir yapıya doğru da gidebilirsiniz. Veya işiniz ile evinizi yakınlaştırmak isteyebilirsiniz. Ailenizden, kan bağınız olan birileri ile iş projeleri yaratabilirsiniz. Ya da arzu ettiğiniz geniş ferah bir ev kiralayabilirsiniz. Her şekilde yaşam alanınızda kendinizi daha özgür ve güvende hissedeceğiniz gelişmeler kapınızda olacaktır. 16 Şubat’ta ise Mars, artık Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak ve bu seyahat 31 Mart’a kadar devam edecek. 9. evinizde ilerleyecek olan Mars, yayıncılık, iletişim, yurt dışı ile ilgi projeler, yabancılarla ilgili işler, yurt dışına seyahatler konusunda yaşamınızda hız vermeye başlayacak.