Boğa – 11 Kasım Haftalık Burç Yorumu

11 Kasım haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay zamanı istek ve arzularınızı ortaya koymak, istekleriniz için yeni başlangıçlar yapmak, yeni girişimlerde bulunmak, finansal anlamda kazançlarınızı arttırmak için uygun koşullarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle hukuk, eğitim, ticaret, yurt dışı veya yabancılarla ilgili geçmişe ait belki de önemli gelişmeler kaydedebilirsiniz. Bir yenilenme, yeniden yapılanma süreci içine girebilirsiniz.

Fiziksel olarak değişime gitmek, yeni bir tarza sahip olmak, diyete başlamak için koşullar sizin adınıza uygun. Bu Dolunay ile birlikte, özgürlük ihtiyacınız da aynı şekilde artacaktır. Sizi kısıtlayan koşullar her ne ise veya yapmak istediğiniz ve sürekli ertelediğiniz her ne varsa hafta boyunca bunları yapmak adına büyük kararlar alıp harekete geçebilirsiniz. Dolunay’ın tam karşısında yer alan Retro Merkür, evlilik, ortaklıklar, anlaşmalarla ilgili konularda hatalı kararlara, iletişim sorunlarına işaret etmekte. Hafta boyunca partneriniz veya ortağınızla birbirinizi yanlış anlama ihtimaliniz oldukça yüksek.