Boğa – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu

11 Mart haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars/Satürn ile olumlu kontakları ile başlıyoruz. Tüm kişisel girişimlerinizin olumlu sonuçlanacağı, cesaret gerektiren işlerde başarıya ulaşacağınız, temkinli ve kontrollü bir şekilde alacağınız her türlü riskin başarıya ulaşacağına işaret etmekte.

Eğer ki hayatınızda ciddi biri yok ise özel anlamda, bu 10 günlük dönemde düşüncelerinizi değiştirecek, ciddi bir ilişki veya bir ortaklığın adımları atılabilir. Ticari işlerinizde olumlu gelişmeler bekleyebilir, hafta başındaki yurt dışı ve yabancılarla ilgili olan sorunların hızlı bir şekilde çözülmeye başladığını görebilirsiniz. Gücünüzü toparlama, yaşamdaki hedeflerinize kitlenme zamanı artık. Uyuma, tembellik yapma zamanı değil, hedef belirleme ve harekete geçme zamanı. Mars zaten hazır burcunuzda ilerlerken Satürn desteği ile de yaşamınıza kontrollü bir hız vermenin zamanı geldi artık. Mars ise hareket ve motivasyon kazandıracaktır yaşamınıza ve bu Satürn ile birleşince sizi kimse durduramaz. Adeta hedefe kitlenmiş komutan gibi olursunuz.