Boğa – 11 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

11 Mayıs haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Balık burcuna geçiş yapacak ve 28 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu sayede sizler çok daha sosyal olup, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan destekler alabileceksiniz. Hayatınızın efor ve mücadele alanı sosyal çevre, arkadaşlıklar, dostluklar alanına kayıyor olacak. Bu süreçte birçok dostunuzun sorununa aynı anda yetişmeniz gerekebilir. İş hayatından kazandığınız gelirleri arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Bu dönem dostlarınız için ya kurban ya da kurtarıcı rolüne bürünebilir, enerjinizi daha çok onlar için harcayabilirsiniz. Dostlar arası fedakarlık teması ön plana çıkacakken, bu fedakarlık gerginliğe de sebebiyet verebilir. Ben onca şey yapıyorum ama karşımdaki benim kadar özverili davranmıyor diyerek alınganlık yapabilirsiniz.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve 25 Haziran’a kadar bu geri hareket devam edecek. Parasal konularda verimin ve bereketin düşebileceği bir zaman. Maddi olarak beklentileriniz yeterince karşılanmayabilir. Maddi hedeflere ulaşmak kolay olmayabilir veya gecikmeler söz konusu olabilir. Bu dönem kendinizi mutlu etmek kolay olmayacağı gibi, kendinizi satmanız, pazarlamanızda kolay olmayabilir. Para anlaşmaları yaparken ederinden daha ücretlere anlaşmalar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Elinizdeki kaynakları akıllıca idare etmek pek kolay olmayabilir. Eskiden kaybettiğiniz değerli eşyalarınızı bulabilirsiniz ama bu dönem cüzdan, anahtar veya kıymetli eşyalarınıza da dikkat etmenizde fayda var. 13 Mayıs’ta ise Jüpiter, Oğlak burcundaki geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 14 Eylül’e kadar sürecek. Bu dönemde yurt dışı, yabancılar, eğitim, akademik konularla ilgili işlerde ciddi yavaşlama, fırsatları yeteri kadar değerlendirememe durumu söz konusu olabilir. Ya da en iyi senaryo ile eskiden kaçırdığınız kariyer fırsatları ile yeniden karşılaşabilirsiniz.

Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 28 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konularla ilgili iletişim trafiğinin ve bilgi alışverişinin arttığı bir süreç olacak sizler için. Kazançlarınızı arttırmak için akıllıca yollar bulmaya çalışacaksınız. Harcamalarınızı, kazançlarınızı daha rasyonel bir şekilde organize edebileceksiniz. Para kazanmak için bazı anlaşmalar, sözleşmeler, toplantılar gündeme gelebilir. Para ile ilgili daha çok konuşabilir, fikirler üretebilirsiniz. Ve bu hafta karmanın lordu Satürn de geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 30 Eylül’e kadar sürecek. Satürn, iş ve mesleki anlamda kaygı ve endişeleri de beraberinde getiriyor. Acaba doğru bir karar mı verdim? Yoksa o işi seçsem daha mı iyi olurdu? Acaba işimi değiştirmeli miyim gibi soruları sorabilirler kendilerine. Üstlerle ilişkilerde kendinize göre bir yapılandırma içine girebilirsiniz. İş hayatınızda takım çalışması ve sabır Eylül ayına kadar daha çok vurgulanacaktır. Toplumda daha ciddi bir şekilde görünecek veya öyle bir tavır takınmanız gerekecek. Mesleki anlamda sorumluluklar daha da artıyor. Daha çok çalışmanız, işinize odaklanmanız beklenecek sizden.